Maya Nazor seduce la red al presumir cinturita y vientre plano a 6 meses de ser mamá

Maya Nazor muestra que seguirá con su carrera como modelo de redes sociales, a pesar de haber terminado con Santa Fe Klan hace algunos días, pues la influencer sigue muy activa en sus cuentas oficiales, como Instagram, en donde enseña sus looks juveniles. Por ejemplo este lunes, compartió un atuendo de top que la dejó presumir su cinturita y vientre plano, la cual ha recuperado a más de 6 meses de convertirse en mamá. Con las imágenes, sedujo a sus seguidores de la plataforma, quienes le escribieron mensajes halagadores.

A pesar de que hace unos días, la creadora de contenido, de 23 años, reveló que está separada de Ángel Quezada, nombre real del rapero, ha continuado su trabajo en las redes sociales, en donde ya se ha convertido en un referente de moda para muchas jóvenes que encuentran en su estilo una fuente de inspiración, pues enseña lo más moderno, juvenil y sobre todo revelador, demostrando que aunque es mamá de Luka, aún presumirá su curvilínea silueta.

Maya presume su look de top y pantalón IG @nazormaya

Maya Nazor presume cinturita

Maya, que termina el año con un cambio de look a pelirroja, compartió este lunes en la plataforma de Meta una serie de fotos en las que mostró que a medio año de dar a luz a su bebé con el cantante de "Así soy", luce una cintura diminuta, ya que modeló un top que combinó con un pantalón holgado a la cadera, lo que permitió que también dejara al descubierto su vientre plano, lo que provocó que sus fanáticos inmediatamente comentaran la publicación y la llenaran de "likes".

"Somos energía cósmica", fue la frase que utilizó la influencer de moda y estilo de vida para mostrar sus fotos en las que se le puede ver en un lugar al aire libre, pues detrás de ella se observa un jardín lleno de plantas verdes, por lo que fue el escenario perfecto para que Nazor presumiera su atuendo de estilo urbano, ideal para un paseo y confirmara que después de convertirse en madre recuperó la figura que poseía antes del embarazo.

La ex novia de Santa Fe Klan recibió comentarios de algunos de sus 4.2 millones de seguidores en Instagram, entre los que destacan: "Hermosa", "que preciosa", "Perfecta @nazormaya", "Siempre tan hermosa y bella", "Fan de ti", "Te mando un montón de energía Bonita para que estos días estés súper feliz" y "Una diosa". Asimismo, la publicación supera los 450 mil "me gusta", lo que demuestra que a pesar de terminar con el rapero originario de Guanajuato aún continua con el apoyo de sus admiradores.

La ex de Santa Fe Klan sigue muy activa en sus redes IG @nazormaya

En las imágenes se observa a Maya Nazor modelando un pantalón holgado de tiro bajo en color negro, el cual le permitió resaltar sus curvas. La pieza la combinó con un top blanco de corte strapless, que la hizo presumir su cinturita que ha remarcado gracias a sus fajas modeladoras, prendas que se ha convertido en su secreto de belleza, pues la influencer afirmó que hasta el momento no se ha hecho alguna cirugía para tener su silueta de reloj de arena.

La modelo era conocida antes de comenzar una relación con Santa Fe Klan, con quien tuvo a su hijo Luka, sin embargo, gracias a su romance subió sus números en las plataformas digitales. Ahora que ha terminado con el rapero, Maya sigue compartiendo contenido presumiendo sus looks, no obstante, no se ha salvado de las críticas, pues en los comentarios también se ven muchos mensajes en la que se lanzan contra ella tras su ruptura.

Maya presume mini cintura y vientre plano IG @nazormaya

