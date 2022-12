Fofo Márquez se burla de la ruptura de Sante Fe Klan y Maya Nazor: “Te lo advertí”

A una semana de que comenzaran los rumores sobre la ruptura de la modelo Maya Nazor con el rapero Santa Fe Klan, ya que durante las presentaciones y medios no se les había visto juntos pero lo que dejó en claro la separación fue en uno de lo lives de la morelense ella pidió a sus seguidores que no le preguntaran por el cantante, que en su momento se hablaría del asunto sobre su relación.

Su relación se dio a conocer públicamente en agosto del 2021, incluso llamó la atención que el compositor le diera extravagantes regalos a la modelo. Y en junio de este año anunciaron que serían padres de "Luka", sin embargo, ante la decepción amorosa de saber que yo no estarían juntos, los fans comenzaron a realizar trends y comentarios ,pero también salió el polémico influencer “Fofo” Márquez a declarar que “ya le había advertido” a Ángel Quezada que eso pasaría

Le dedico la canción de "Mar y Tierra" Foto: Especial

Pero no es la primera vez que estos tres personajes se ven envueltos en polémica, cuando la pareja anunció la llegada de su hijo dando la noticia con alegría, posteando una sesión de fotos de la modelo estaba embarazada, pero esto causó revuelo cuando el joven de 22 años declaró a através de una entrevista para Badabun que Maya le había sido infiel al cantante e incluso puso en duda su paternidad, porque de acuerdo a los tiempos donde él se vió con la influencer, sucedieron cosas que lo hacía pensar que él era el verdadero padre. Sin embargo, la reciente madre desmintió al millonario tachandolo de “querer solo fama”.

Es conocido por sus bromas y la vida de lujos que lleva Foto: Especial

Y aunque el bloggero sabía que lo iban a criticar por las declaraciones que haría sobre la pareja, dejó en claro que gracias a la vida de privilegios que ha llevado, tuvo que aprender a detectar a las personas interesadas, refiriéndose a Maya.

“Entiendan que a mí desde niño me he rodeado con falsas amistades y se me han acercado mujeres, pues tratando de asegurar su futuro, por así decirlo, entonces yo ya sé cómo opera esa gente. Yo ahorita hablo con el máximo respeto a Maya y a Santa Fe”, indicó.