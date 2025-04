Choque de Metrobús y tráiler deja 11 lesionados en Vallejo

Once personas resultaron lesionadas debido a un choque entre una unidad del Metrobús y un tráiler en la calzada Vallejo y Eje 5 Montevideo, en donde también se vio implicado el conductor de un auto particular blanco. En el lugar de los hechos hay servicios de emergencias laborando, por lo que se recomienda dejar paso libre.

Según los primeros reportes el conductor del vehículo de carga no respetó la luz roja del semáforo ocasionando el percance. Servicios de emergencia de varias corporaciones se dieron cita para atender a los lesionados, según los primeros reportes ninguno amerita traslado hospitalario.

El servicio en la línea 3 del Metrobús se ve afectado en la estación Montevideo, además de que provoca caos vial en la zona para quien se dirige a la zona de escuelas y hospitales en Lindavista.

El conductor de un auto también se vio involucrado en el choque. Foto: Gaspar Betancourt / EHM

Metro restablece servicio en líneas 5 y 6 tras falla

Por otra parte, las noticias sobre el transporte público iniciaron este jueves 3 de abril con una falla en dos líneas del Metro, que no pudo iniciar el servicio con normalidad en las Líneas 5 y 6, que van de Politécnico a Pantitlán y de El Rosario a Martín Carrera, respectivamente.

Sin embargo, poco después de las 06:10 horas, el Servicio de Transporte Colectivo (STC) anunció que logró restablecer el servicio por completo en ambas líneas, aunque durante el tiempo en que no hubo corridas, la red RTP trasladó a los pasajeros que necesitaban transporte público.