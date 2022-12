Santa Fe Klan: esta es la letra de “Separaos”, el tema más triste en su carrera y dedicado a su ex Maya Nazor

Santa Fe Klan cierra el 2022 con mucho éxito en su carrera profesional, pero todo parece indicar que en el terreno sentimental tiene el corazón roto, la estrella de rap recientemente fue presa de chismes y escándalos al salir a la luz que su relación con la modelo Maya Nazor ha llegado a su fin.

Fue Maya Nazor, su ahora expareja, quien invitó a sus fanáticos a separar los temas y a que no le pregunten mas por el músico, pues dijo que en sus transmisiones en vivo siempre la cuestionan por cosas relacionados con Ángel Quezada nombre real de Santa Fe Klan.

Mientras que el también compositor se limitó a decir algo al respecto y en cambio hizo una canción en la que presuntamente habla de todo lo que está pasando en su vida. “Separaos” tiene las frases más tristes que alguna vez salieron de la inspiración del guanajuatense, por lo que ha causado el impacto de todas las personas que conocen la carrera del famoso.

“Separaos” ya está disponible en plataformas digitales y a dos días de su lanzamiento ya cuenta con más de 1.6 millones de reproducciones en YouTube, en las imágenes aparece la celebridad con una notable tristeza y desde su barrio Santa Fe en Guanajuato interpreta las rimas que relatan que desde que ya no están juntos nada es igual.

Cabe recordar que Santa Fe Klan y Maya Nazor sostuvieron un romance de más de dos años, en el desarrollo tuvieron un hijo a quien nombraron “Luka”, aunque todo parecía normal entre ellos, decidieron separarse y todavía se desconoce al cien por ciento las razones por las que no funcionó lo que tenían.

Una de las cosas que llamó la atención de la pieza incluso antes de que saliera al público, es que los internautas empezaron a especular que la separación de los jóvenes era una técnica de publicidad para la canción, aunque aún no se ha dicho que siguen juntos o que se darán una nueva oportunidad.

“Nuestro amor llegó a su final

Yo que pensaba que nada iba mal

Cuál fue la razón yo me pregunto cuál

Cuál, cuál, cuál será

Me muero, de frío

Porque tú no estás conmigo

Ahí no, Dios mío

La soledad de testigo

Me muero, de frío

Porque tú no estás conmigo

Ahí no, Dios mío

La soledad de testigo

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Pero estamos separaos

Separaos

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Así como en el pasao

Enamorao

Por tu lado y yo por el mío

Mi habitación se siente vacío

Fuimos separados donde mismo

A punto de caer en el abismo

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Pero estamos separaos

Separaos

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Así como en el pasao

Enamorao

Ahora sin rumbo me voy lejos

Ya no volveré

Llevo tatuajes de tus besos

Siempre te recordaré de

Verás que no fue mi intención

Lastima tu triste corazón

Ya no soporto más tu corazón

No quiero ninguna discusión

Se murió la flor, no encuentro mi error

Pero tal vez sea mejor para los dos

Se acabó el amor extraño tu voz

Nuestros recuerdos mirándolos

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Pero estamos separaos

Separaos

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Así como en el pasao

Enamorao

Ahora sin rumbo me voy lejos

Ya no volveré

Llevo tatuajes de tus besos

Siempre te recordaré

Por tu laso y yo por el mío

Mi habitación se siente el vacío”