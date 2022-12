Santa Fe Klan anuncia el tema “Separaos”, una de las razones por las que se piensa que su ruptura amorosa es publicidad

Santa Fe Klan dio una de las noticias más tristes para sus seguidores, este fin de semana se empezó a rumorar la separación del rapero y de su pareja Maya Nazor, fue la modelo quien en medio de una transmisión dio a conocer algunos detalles que indican que ya no están juntos.

Los seguidores de la celebridad de Internet empezaron a cuestionarla sobre Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, a lo que ella respondió que debían ir a preguntarle directamente al rapero, esto fue tomado como sospechoso por parte de la audiencia quien después hizo más preguntas.

Maya Nazor puntualizó en que hay un profundo respeto para el padre de su hijo “Luka” y que es mejor que las personas que los siguen empiecen a separar sus carreras, pues ella es muy independiente a la vida y trabajo del compositor, aunque no dio más detalles sobre los motivos de la absolución de su relación.

"Solo les pido mucho respeto tanto él y para mí, el día que queramos lo vamos a hablar no tengo nada más qué decir... Sólo sí me gustaría que dejen de estarme preguntado todo el tiempo por Ángel, en TikTok, en mis fotos”, puntualizó Maya Nazor.

¿Qué dicen las redes sociales?

Aunque los seguidores ya se habían percatado de que las cosas no estaban bien, pues ya no se escribían mensajes románticos y desde hace varias semanas no subían alguna fotografía en sus cuentas oficiales. Otra de las cosas que han llamado la atención es que Santa Fe Klan subió la portada de lo que será su nueva canción y va referente a temas de desamor.

“Separaos” es el nombre de la pieza que el originario de Guanajuato dará a conocer el 23 de diciembre a las 20:00 horas, pero debido que va acorde con lo que pasa en su vida, los seguidores de Instagram han empezado a especular que todo es parte de la publicidad para la canción.

Los fanáticos dudan de su separación. Captura de pantalla.

“¿Acaso todo es parte del show?”, “Yo creo que no es show ni marketing, es su refugio escribir y componer canciones en tiempos difíciles y que bueno que eso lo pueda compartir con sus fans y pues pueda ganar de eso, al final el que puede, PUEDE el que no, critica”, “Ánimo angelito ya sabes aquí estamos tus fans siempre apoyándote” y “¿El rompimiento con Maya fue marketing?”, fueron algunas de las preguntas que le hicieron a Santa Fe Klan.

