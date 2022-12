Maya Nazor paraliza la red al presumir entallado vestido negro

Maya Nazor no ha detenido su carrera en redes sociales a pesar de su ruptura con Santa Fe Klan, pues sigue muy activa en sus cuentas oficiales. Por ejemplo, este jueves la influencer compartió en su TikTok un video en el que presume su silueta en un entallado vestido, prenda perfecta para que luciera sus movimientos de cadera, ya que nuevamente bailó una popular canción de Karol G, una de las cantantes de reguetón más importantes de la industria.

La ex novia del intérprete de "Te iré a buscar" compartió con sus más de 6.7 millones de seguidores en la plataforma china, un video en el que se luce bailando la canción "Gatúbela", de la colombiana, un tema que se está haciendo viral en dicha red social. En el clip, Maya aparece en una tienda de maquillaje, mostrando su look de vestido largo negro, que fue perfecto para definir su silueta y dejar en claro que es una de las celebridades de internet con mejor figura.

Maya Nazor presume sus curvas en entallado vestido negro

Con tan sólo un emoji de corazón negro, la joven originaria de Cuernavaca, Morelos, presumió su coqueto atuendo que enmarcó su esbelta y curvilínea figura. La prenda era un vestido largo en color negro, que destacaba por tener un estampado en el centro, así como por su diseño moderno de mangas caídas y escote cuadrado. De igual manera, tenía una abertura en una de las piernas lo que le dio el toque sensual y cautivador.

La pieza, que aparentemente era de licra, se ceñía muy bien a su figura, por lo que demostró que a pesar de que se convirtió en madre hace aproximadamente 6 meses, tiene una silueta curvilínea, con la que paraliza la red y provoca cientos de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes le dejaron comentarios como "que seguridad y que vibra tan padre transmites", "está mujer!!!! proyecta tanta belleza en muchos sentidos" y "está mujer!!!! proyecta tanta belleza en muchos sentidos".

A pesar de que recibió muchos mensajes positivos, no se salvó de las críticas, pues muchos recordaron a Ángel Quezada, nombre real del rapero. "No puedo dejar de pensar en @santa.feklan473 cuando la veo", "Pobre de mi ángel", "Mira como sufre sin Santa Fe Klan" y "Que no se te olvide que luka igual tiene padre", son solo algunos de los comentarios que le dejaron aquellos que están molestos por su separación del intérprete de "Así soy".

Maya Nazor continúa con su carrera como modelo en redes IG @nazormaya

Después de un año de relación y convertirse en padres de Luka, la influencer, de 23 años, reveló que ya no está con el rapero guanajuatense. La noticia causó gran impacto, pues sólo unas semanas antes se le había visto juntos en alfombras rojas, en conciertos y en el cumpleaños del artista, en donde aseguran lo abandonó con sus amigos. El "truene" de Maya y Santa Fe ha generado cientos de reacciones, pues mientras muchos los critican, otros les mandan mensajes de apoyo ante esta difícil situación.

