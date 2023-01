Medio Metro rompe el silencio y destapa la verdad detrás de su separación de Sonido Pirata

Hasta hace unos días, José Eduardo Rodríguez, quien es mejor conocido como “El Medio Metro”, figuraba como una de las máximas estrellas del ambiente sonidero, sin embargo, se convirtió en blanco de fuertes críticas tras anunciar su separación del Sonido Pirata, por lo que el simpático bailarín de talla pequeña decidió romper el silencio y dio a conocer cuáles fueron los motivos que lo orillaron a continuar su camino en solitario.

Estas declaraciones del “Medio Metro” fueron emitidas durante una entrevista que concedió para un reconocido medio de circulación nacional y lo primero que dijo fue que decidió separarse de “Sonido Pirata” debido a temas económicos pues se enteró que Julián Ramírez cobraba un total de 5 mil pesos extra para presentar el show del “Medio Metro”, de “La Cholondrina” y “El Bocho”, de los cuales, únicamente recibía 500 pesos.

“A mí me daban 500 pesos y ahorita me están marcando, me marcan de los eventos y me dicen: ‘ah, es que Pirata cobraba cinco mil pesos por ti’ y yo pues me sacaba de onda”, señaló “Medio Metro”, quien también confesó que ha recibido amenazas de los empresarios por no cumplir con los eventos que ya habían pactado con “Sonido Pirata”, incluso, detalló que hay algunos inconformes que tienen pensado proceder legalmente en su contra, pese a que él no hizo ningún trato y mucho menos firmó algún documento.

Por otra parte, “Medio Metro” reiteró que otro de los motivos por los que decidió continuar su carrera en solitario fue que quiere obtener mayores ingresos para poder ayudar en el tratamiento de su hermano menor, quien tiene 12 años y experimenta algún problema de movilidad que le impide caminar.

"Medio Metro" decidió continuar su camino en solitario. Foto: FB: Sonido Pirata

Para finalizar, “Medio Metro” aprovechó el espacio para ofrecerle disculpas a Julián Ramírez, propietario del Sonido Pirata, no obstante, reiteró que su familia es primero y por ello hará lo que sea necesario para sacarlos adelante y dejó que la gente crea la versión que más le convenga.

“Él contó su versión, yo cuento mi versión, no sé pues a quién le vayan a creer, si a mí o a él. Yo la verdad lo estimo mucho, quiero mucho a Pirata, sea como sea le pido una disculpa, porque yo estoy luchando por mi hermano y quiero ser grande”, finalizó el bailarín de 24 años, quien también señaló que ya comenzó a amarrar sus primeros eventos en solitario.

Julián Ramírez lamentó su separación del "Medio Metro". Foto: FB: Sonido Pirata

Por su parte, Julián Ramírez de “Sonido Pirata” ha señalado que se encuentra muy triste por la decisión del “Medio Metro” pues considera que formaban un gran equipo, no obstante, hace un par de días dio a conocer que ya le encontró reemplazo a José Eduardo Rodríguez y presentó al “Nuevo Medio Metro”, quien será el encargado de acompañarlo en sus eventos, no obstante, todavía no ha respondido a estos nuevos señalamientos de su exempleado.

SIGUE LEYENDO:

“La Tetanic”: así luce Roxana Martínez a sus 50 años de edad

Desde las escaleras, Yuliett Torres derrite la red con arriesgado mini vestido

De espaldas, Yanet García roba suspiros con coqueto bañador