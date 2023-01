De espaldas, Yanet García roba suspiros con coqueto bañador

Yanet García provocó decenas de suspiros en redes sociales gracias a la última publicación que realizó en su perfil oficial de Instagram pues resulta que la bella modelo regiomontana presumió sus curvas gracias a un coqueto y entallado bañador que lució mientras salía de la piscina, por lo que la imagen resultó más que reveladora y como era de esperarse, los halagos no tardaron en llegar para la también presentadora conocida como “La Chica del Clima”.

Como se dijo antes, fue a través de la concurrida aplicación de la camarita donde Yanet García publicó la fotografía en cuestión y dicha posta no tuvo otro objetivo más que el de deleitar la pupila de los casi 15 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma pues en esta ocasión, la también Health Coach no escribió ni una sola palabra para acompañar su publicación, la cual, a los pocos minutos de haber sido publicada causó un gran revuelo entre sus admiradores.

Yanet García elevó la temperatura en redes con esta atrevida postal. Foto: IG: iamyanetgarcia

Para esta postal, Yanet García apareció de espaldas, se encontraba saliendo de una piscina, por lo que estaba completamente mojada, además, todas y cada una de sus curvas se remarcaron gracias a un coqueto bañador de una sola pieza, el cual, estaba decorado con rayas verticales en rojo y blanco, además, dicha prenda resultó ser más que reveladora debido a su corte, el cual, le permitió a la modelo de OnlyFans presumir sus encantos en todo su esplendor.

Como era de esperarse, la arriesgada publicación de Yanet García causó un gran furor entre sus millones de seguidores y aunque la modelo ocultó la opción para ver cuántos likes recibió se calculan que fueron miles, además, la caja de comentarios se llenó con decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras figuras de la farándula, con los cuales, pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del entretenimiento.

“Bellísima y sexy”, “Impresionante”, “Eres la definición de perfección”, “Todo un bombón”, “Chulada de mujer” “Simplemente divina” y “Una verdadera diosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Yanet García, quien hace unos días adelantó que ya se encuentra preparando nuevas sorpresas para sus suscriptores de OnlyFans.

Yanet García es todo un fenómeno en redes sociales gracias a su candente contenido, Foto: IG: iamyanetgarcia

¿Yanet García regresa a “Hoy”?

Hace un par de días Yanet García publicó un par de fotografías en las que celebró el regreso de “RBD” con el outfit característico de la “Elite Way School”, no obstante, “La Chica del Clima” apareció posando desde el set de grabación del programa “Hoy”, por lo que cientos de internautas comenzaron a especular sobre su posible regreso, sin embargo, les tenemos malas noticias pues dichas postales fueron tomadas hace poco más de tres años y en más de una ocasión la regiomontana ha reiterado que, por ahora, no tiene planes de volver a la pantalla chica, no obstante, estas fotos dejaron en claro que el público del exitoso matutino de Televisa todavía la espera con los brazos abiertos.

Yanet García emocionó a sus fans gracias a esta postal. Foto: IG: iamyanetgarcia

