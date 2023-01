Medio Metro y Región Sonidera anuncian su separación, ¿dejará de bailar en TikTok?

El Internet y las redes sociales nos han dejado un larga lista de personajes que se ganaron el corazón de todos los mexicanos, ya sea por volverse virales en una invitación, como fue el caso de Rubí y sus XV años o por presumir algún talento que terminó por impactar a muchos tal y como ocurrió en TikTok cuando el "Medio Metro" comenzó a llamar la atención de todos por sus sorprendentes pasos de baile al ritmo del sonidero. Por supuesto, el bailarín también flechó el corazón de muchos por lo anterior, así como por su peculiar caracterización del Chavo del 8; sin embargo, todo podría haber llegado a su fin.

Y es que según se dio a conocer este fin de semana, el Medio Metro se separó oficialmente de la Región Sonidera, quien fue parte fundamental de su gran salto a la fama y ahora los fans del bailarín que eclipsó a todo el país temen que deje de bailar con sus famosos "pasos prohibidos" que además de emoción también han despertado algunos memes de los usuarios de redes sociales. Fue a través de un video de TikTok donde los miembros del sonidero dieron a conocer la lamentable noticia que a partir de hoy los deja de vincular con dicho personaje.

Por medio de un video, así dieron a conocer la noticia. (Foto: IG @medio_metro_oficial)

¿Qué se sabe sobre esta separación y el futuro de Medio Metro?

Este fin de semana la cuenta de TikTok de Región Sonidera TV compartió un comunicado en el que dio las razones que llevaron a Medio Metro a separarse de ellos para trabajar por su propia cuenta y aunque algunos usuarios de la plataforma tomaron la noticia con humor, otros más externaron sus dudas de si el bailarín José Eduardo, nombre real del joven caracterizado como el Chavo del 8, dejaría atrás su talento que los llevó a ser el más famoso de las calles de México.

"Esto ya se salió de control. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contrato conmigo, que acabo de marcarle a Medio Metro, acaba de confirmarme Medio Metro que él ya se va a mover solo. Qué bueno, bendito sea Dios", se explicó en el video con más de dos millones de reproducciones.

Durante la grabación el hombre a cargo de Región Sonidera también explicó que durante el último año "se le echó la mano bastante" al joven tiktoker al igual que con otras personas; sin embargo, la separación también dio paso a aclarar que "por cuestión" de Medio Metro ya no se les debe de asociar como hasta ahora. A pesar de lo anterior y de la incertidumbre por si José Eduardo seguirá o no bailando, sus fans pueden mantenerse tranquilos ya que no se alejará del medio.

Medio Metro seguirá bailando. (Foto: IG @medio_metro_oficial)

Según agregó el hombre del video, al separarse del sonidero, el bailarín le explicó que tomará sus propios contratos, pero "se va a mover a parte". Por supuesto, el fin de su relación laboral termina en buenos términos y los mejores deseos también se dieron a conocer en la grabación.

Por su parte, los fans tanto de Región Sonidera como de Medio Metro externaron su tristeza, mientras que otros más reaccionaron con humor pidiendo un reemplazo del tiktoker, quien conquistó a todos con su carisma y disfraces. "Contrata a otro que se llame tres cuartos y listo", "la esencia de medio metro era en conjunto con la voz del sonidero", "la magia está en sonidero me gusta más la voz del sonido que medio metro", "medio metro no existe sin ti bro" y "no será ni la mitad de lo que era" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

SIGUE LEYENDO

Edgar, el niño viral revela la fortuna que ganó por "caerse en un río"

Joven descubrió que su novia le era infiel gracias a un video de Franco Escamilla

Reto viral termina mal: una joven se besa con otro frente a su novio y estallaron los memes

Una tiktoker mantenía a su pareja y aun así le fue infiel: "gastaba 52 mil pesos al mes"