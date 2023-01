Una tiktoker mantenía a su pareja y aun así le fue infiel: "gastaba 52 mil pesos al mes"

TikTok está lleno de historias tristes, divertidas y entretenidas, como en esta ocasión, que una chica contó cómo es que gastó miles de pesos durante meses para mantener a su novio, quien al parecer fue poco agradecido y terminó siendo infiel. Se trata de Audrey Ochoa, quien en cuestión de minutos se volvió viral con su historia.

Su historia se volvió viral. Foto: Especial.

La joven indicó que todo comenzó normal, “hoy les vengo a contar cuando fui suggar mom… Ahí les va la historia de cómo me quedé pobre en dos años por un wey”, narró. Agregó que todo comenzó muy natural y las cosas se pusieron tan serias que incluso se fueron a vivir juntos, además de que él le había comprado algunas cosas, por lo que ella sentía el compromiso de pagarle de alguna manera.

Siempre la “dejaba pagar”

La influencer contó que él se “hacía la mosca muerta”, porque siempre comentaba que la dejaría pagar “por esta vez” y que “algún día” regresaría los favores, sin embargo, no lo hizo y ella al “cucaracho” le compró un carro con la mentira de que sería para ella y que en él aprendería a manejar, pero nunca lo hizo.

No se percataba de que él abusaba económicamente de ella. Foto: Captura.

Además, ella pagaba la renta del departamento donde habitaban, además de los servicios, “claramente me estaba viendo la cara de estúpida pero yo no me daba cuenta, es que le pagaba hasta las clases de inglés”.

Se hartó de la situación

Aseguró que un día ella se cansó de la situación, pues además de la renta, pagaba un inmueble, “estaba gastando (mucho), le decía: ‘yo no puedo seguir gastando, me estoy acabando mis ahorros’”, pero él le hizo creer que su mamá era la que gastaba de más su dinero y por eso veía sus cuentas vacías.

Al parecer ahora lo toma con humor. Foto: Captura.

Ella llegó a gastar hasta 52 mil pesos al mes más 200 mil pesos que perdió en un negocio que él intentó poner. Ella intentó regresar a su casa, porque no le alcanzaba el dinero, por si fuera poco, esta historia tiene un final increíble: “al final… ¿adivinen qué? Me cuernearon… Moraleja: ‘no mantengan a nadie, nunca’”.

