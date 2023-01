Edgar, el niño viral revela la fortuna que ganó por "caerse en un río"

En una época en la que internet aún era un privilegio al cual no todos tenían acceso y los videos de los usuarios comenzaban apenas a ser compartidos de forma masiva en las incipientes redes sociales hubo una grabación de solo 40 segundos de duración que rompió todas las referencia de la época.

"La caída de Edgar", grabada y compartida en 2006 se convirtió en uno de los primeros videos virales de la era digital en México, un clip protagonizado por Edgar Martínez en donde se aprecia cómo, tal como el nombre lo dice, siendo un niño se cae de un improvisado puente hecho con dos troncos colocados de forma paralela, para permitir el paso de las personas sobre un río.

Edgar fue víctima de una pesada broma por parte de su primo. FOTO: Especial

Uno de los primeros videos virales

Fue hace17 años cuando todo México conoció el rostro de Edgar, quien fue víctima de una pesada broma hecha por su primo. A casi dos décadas de haber ocurrido esta escena viral, el video de Edgar sigue siendo uno de los más populares en YouTube y aún en estas fechas continúa destacando en las búsquedas de esta plataforma.

El video es de solo 42 segundos de duración. FOTO: Especial

Ha sido recientemente, durante una entrevista con el youtuber Gusgri, en donde Edgar dio a conocer cuánto dinero ganó por protagonizar este video viral que lo lanzó a la fama en aquel momento. Si bien en la actualidad ser influencer y tener millones de reproducciones en redes sociales se ha convertido casi en una forma de vida para miles de usuarios, ya que le permite a las personas generar millonarios ingresos económicos, en aquella época no era así.´

Momento exacto de la caída de Edgar. FOTO: Especial

Ya que las personas que se dedicaban a compartir videos en YouTube como lo es ahora eran muy pocas y aún el acceso de las personas alas redes y el internet no era tan masivo como lo es en la actualidad. Edgar contó que una vez que el video que protagonizó se volvió viral algunas marcas lo llamaron para grabar comerciales.

Una de estas marcas fue la empresa Gamesa, con el objetivo de que Edgar promocionara las galletas Emperador: “Los de Gamesa me dieron la beca en secundaria. Me dieron una computadora, era la más top en ese momento, la primera laptop que salió con cámara, yo la tenía. Esas cosas se iban sumando. Ese video volvió a salir en Sudamérica y me volvieron a dar otra lana que no es tanto, tanto pero para un huerco, pues sí”, contó durante la entrevista.

El joven aseguró que recibió en total entre 40 o 50 mil pesos por participar en los comerciales de esta empresa tras volverse viral en internet con el video en donde se le ve caer a un río. Si bien reconoció que en la actualidad esta cantidad no es muy grande, en aquel momento era una fortuna, más para un niño como él. Fue como cumplir un sueño o ganarse la lotería.

