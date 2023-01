Joven descubrió que su novia le era infiel gracias a un video de Franco Escamilla

Las historias de desamor siempre han sido una constante en la vida cotidiana, sin embargo las redes sociales a veces se encargan de reafirmar las sospechas. Así lo experimentó un usuario de TikTok, que a través de un video del comediante Franco Escamilla se enteró que él “era el otro”, ya que su supuesta pareja fue entrevistada en el escenario y dijo que asistió a su show con el novio, que por su puesto no era quien relató la historia.

Todo empezó en un vuelo hacia la CDMX

Así lo dio conocer el usuario Omar Moreno, quien a través de varios clips relató como conoció quien creía que era su pareja. El relato inicia de cómo se conocieron en un vuelo hacia la Ciudad de México, ahí se dio el primer encuentro entre los jóvenes, cuando ambos decidieron intercambiar número de celular.

Omar Moreno y Franco Escamilla en una triste historia | Foto: TikTok @elomarmoreno / Instagram @francoescamillaoficia

Así empezaron a entablar una conversación de manera diaria, hasta que un día se animaron a salir, cuando Omar se animó a invitar a la chica a un viaje a la playa en compañía de sus amigos. Ahí fueron donde se hicieron novios, sin embargo cuando regresaron a la ciudad ella se empezó a comportar de manera distante, por lo que empezaron las sospechas.

Una voz masculina enciende las alertas

Una vez Omar le llamo a ella, pero una voz masculina contestó la llamada, quien le dijo que era el novio de ella. Así el joven confrontó a su pareja cuando se vieron de nuevo, le preguntó quién era la persona que le contestó la llamada, ella respondió que se trataba de su hermano y que esa ocasión solo se trató de una broma.

Sin embargo el joven descubrió que “era el otro” cuando a través de un clip de TioTok del comediante Franco Escamilla, ella fue entrevistada y a la pregunta de con quién estaba en la presentación, contestó con su novio. Una situación que sorprendió a Omar porque no era él, sino otro tipo con quien llevaba varios años, como lo dijo la mujer durante su intervención.

“Yo la encaré y me lo negó. Se hizo la indignada y me tiró un poco de loco”

“Yo la encaré y me lo negó. Se hizo la indignada y me tiró un poco de loco. Ella era muy convincente con sus argumentos, pero no podía negar lo que yo ya había visto… junto con otros millones de personas. Dejamos de hablar, no hubo una versión final de los hechos y me quedé con muchas dudas”, señaló Omar cuando confrontó a la mujer.

Así se escribió una de muchas historias sobre las infidelidades, sin embargo de acuerdo con el relato de Omar, los internautas que ya había varías señales que quizá él no quiso tomar en cuenta. Por lo que el video de Franco Escamilla solo vino a confirmar algo que se venía venir. Al final Omar encontró de nuevo a la mujer, le hizo ver que ahí quedaba la cosa sin más aspavientos.

