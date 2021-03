¿Mal de amores? 5 TIPS para cerrar ciclos y dejar se sufrir por amor

Cuando el amor acaba el dolor que sentimos suele ser intenso y la tristeza invade todo nuestro ser, una situación que seguramente todos al menos una vez en la vida hemos pasado por un desamor, llegando a pensar incluso que nunca volveremos a conocer el amor; si ese es tu caso en estos momentos entonces estos cinco tips para cerrar ciclos y dejar se sufrir por amor son para ti.

La verdad es que no existe una solución mágica o instantánea, pero siempre habrá una solución y a veces el tiempo es el mejor aliado pues no existe corazón roto que no sane sus heridas luego de comprender que quizás fue lo mejor.

Según diversos expertos, cuando se da un rompimiento con la pareja se genera una fuerte sensación de tristeza que según varios estudios aporta a sentirnos mal y pensar que nunca vamos a poder superarlo.

En ese sentido los especialistas recomiendan que lo mejor para afrontar la situación es entender que es algo normal, que es importante aceptarlo y seguir adelante cerrando ciclos. Es así que para ayudar a sanar ese mal de amor la Project Manager de AdoptaUnChico, Rocío Cardosa, brindó cinco consejos para superar un rompimiento.

Olvídate de la culpa

Si como dice la canción ya “todo se derrumbo” lo primero que debes hacer es no culparte pues si lo haces todo tu duelo será más pesado y complicado. Debes comenzar a pensar en ti, quererte y consentirte, cambia de look, ve a algún concierto, cocina para ti, etc.

Sigue con tu vida, no te detengas

Es normal que en un proceso de duelo se presente la negación, depresión, peor lo más importante (y probablemente lo más difícil) es aceptarlo, debes aceptar la realidad y reflexionar en lo que fallaste tanto tú como tu expareja, todo con el fin de no cometer los mismo errores y una vez aceptado todo sigue con tu vida, el mundo no se termina.

Noticias Relacionadas El desamor o pérdida puede romper literalmente el corazón; afirma especialista

Stalkear es hacerte más daño

Olvídate de tus habilidades de stalkeo profesional, eso solo te hará más daño, según varios estudios recientes al realizar esta acción solo se generan más sentimientos de angustia, nostalgia y sentimientos negativos que impiden que sigas adelante, lo mejor es que lo evites y no te hagas daño.

Vuelve a los hobbies que tanto amas

Tener pareja requiere de tiempo y atención por lo que seguramente habrás dejado de realizar ciertas actividades que disfrutabas mucho, tras un rompimiento es buen momento para retomar dichas actividades, toma clases de pintura, baile o cocina, verás que te ayudarán con el siguiente paso que es conocer gente nueva. La idea es salir del encierro y despejar tu mente de malos pensamientos.

Recurre a tus amigos y conoce nuevas personas

Finalmente tus verdaderos amigos no te abandonaran siempre estarán ahí en la buenas y malas, así que no dudes en buscarlos, reencuentrate con los que no has visto en mucho tiempo y hagan cosas nuevas juntos, veras como pronto olvida el trago amargo.

También es bueno si conoces gente nueva, las clases del punto anterior puede servirte para este fin recuerda que no necesariamente tienes que empezar una nueva relación, date tu tiempo y disfruta de ti.

SSB