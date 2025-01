Chucky Day llega a CDMX y esto es todo lo que tienes que saber del evento que estará lleno de terror

¡Sí, en Ciudad de México todo está listo para celebrar el Chucky Day! Este evento tiene como punto de inspiración a este personaje cuya primera aparición fue en 1998 en la cinta de terror “Chucky: el muñeco diabólico”, de modo que el evento estará lleno de terror, pero igual de variedad y diversión.

Seas o no fan de este temible personaje de cine, esta actividad en CDMX es perfecta para los cinéfilos y también para quienes aman la pizza. Has leído bien y esto se debe a un motivo: el Chucky Day se efectuará en La extraña pizza que es un establecimiento especializado en este platillo italiano; pero eso no es todo, ya que su origen guarda vínculo con el cine de terror porque la temática general de su decoración es “Beetlejuice”, uno de los principales largometrajes del director de cine Tim Burton.

A continuación, compartimos todos los detalles del Chucky Day, a fin de que sea parte de tu agenda de actividades para hacer en CDMX este enero. Un adelanto es que se trata del plan ideal para ir con la pareja, los amigos o la familia.

CDMX se llenará de terror en pleno enero gracias al Chucky Day. Foto: Instagram La extraña pizza.

Cuándo es el Chucky Day en CDMX

De acuerdo con la información presentada en la cuenta de Instagram de La pizza extraña, el Chucky Day es un evento temático que de pies a cabeza evocará a este personaje de cine. La cita es el domingo 26 de enero en el establecimiento ubicado en Jesús María 42, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cómo adquirir los boletos para el Chucky Day

Los boletos para el Chucky Day se pueden adquirir en la plataforma Klap Life; el costo es de 300 pesos por persona y el ticket no sólo incluye el acceso, sino también una pizza individual y un vaso conmemorativo del evento de terror. Las actividades se realizarán en dos horarios: de 1 a 4 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche.

Qué actividades habrá en Chucky Day

Al tratarse de un evento temático de La pizza extraña, el platillo estrella del Chucky Day serán las pizzas; sin embargo, eso no será todo lo que se encontrará en la actividad de terror, ya que también se ofrecerán postres, galletas, muffins y sí, todo en torno a “Chucky: el muñeco diabólico”.

Los alimentos serán acompañados de mercancía exclusiva de “Chucky: el muñeco diabólico”, además de que habrá concurso de disfraces; por ende, no importa que no es Halloween porque lo importante es que los presentes se diviertan en pleno arranque de 2025.

