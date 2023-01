VIDEO | Natalia Téllez revela que está con su marido porque él le dio una segunda oportunidad

Muchas de las relaciones de pareja que parecen ser sólidas terminan por cosas que para muchos pueden ser incomprensibles, incluso para los mismos involucrados. En el caso de Natalia Téllez, quien es muy feliz a lado de su pareja Antonio Zabala, confesó que éste le dio una segunda oportunidad a ella después de tener un arrebato de duda y no saber lo que quería en un punto de su noviazgo.

Fue durante su participación en el programa "Netas Divinas" donde abrió su corazón, como el resto de sus compañeras en otras emisiones, para confesar que ella lo "cortó"; sin embargo, no se arrepiente, pues eso le sirvió para hacer un auto análisis y poder encontrar las respuestas que necesitaba. Mencionó que desde siempre, el padre de su pequeña de nombre Emilia, quería una familia algo que a ella le terminó por darle miedo al grado de salir huyendo.

"Yo sabía que si iba con Antonio lo que seguía era una familia, que eso era lo que él quería. Estaba hablado y creo que a mi me dio mucho miedo y traté de escapar de eso y traté de cuestionarlo hasta el último segundo... Todas mis alarmas de orfandad, inseguridad, caeos, miedo, todo se encendió y dije 'vámonos de aquí, esto no va a funcionar' y después él me dio una segunda oportunidad de retomar la relación y también eso es bueno aceptarlo, porque creo que fue una segunda oportunidad que ha fructiferado y que además me ha dado la seguridad de saber que no llegué taconeando...", confesó Natalia Téllez.

De igual manera, Natalia Téllez mencionó que en su resistencia a la evolución de su relación, intentó hacer un sabotaje; sin embargo, las cosas salieron bien porque encontró en su análisis que realmente quería estar con Antonio Zabala. Al final las cosas salieron más que mejor, pues él la recibió con los brazos abiertos y ahora forman una hermosa familia que presume su felicidad a través de sus redes sociales.

Fue el 20 de septiembre del 2021 cuando la conductora y actriz le gritó a los cuatro vientos que sería madre. En una foto donde la acompañan Antonio y su mascota "Güero", mostró la prueba de embarazo con el positivo y una enorme sonrisa. Como era de esperarse, amigos, familiares y todos los internautas que la siguen se alegraron por ellos y les desearon la mayor de las felicidades.

Natalia Téllez y su hermosa familia (Foto: IG @natalia_tellez)

