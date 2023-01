Karely Ruiz asegura que sus fans verán una mejor versión de ella, le dice adiós al alcohol

Por lo regular, las personas que deciden darse un tiempo para ellas mismas optan por tomar un camión o un avión y alejarse un poco de casa para hacer reflexiones con la finalidad de mejorar su vida. Tal parece que en el caso de Karely Ruiz así ocurrió, pues en su último viaje que fue a Cancún, Quintana Roo, le cayeron muchos "veintes" y está decidida a hacer algunos ajustes para ser alguien con mayor madurez.

A sus 22 años, la regiomontana conoció la fama y la fortuna viniendo desde abajo, pues ella misma le ha comentado a sus seguidores que la situación económica de su familia era precaria y tuvieron muchas limitantes; sin embargo, logró salir adelante desde que se pudo colar a la televisión local y después convirtiéndose en el fenómeno de las redes sociales. No obstante, parece que ya supo que los excesos no son buenos y así se lo hizo saber a sus fans.

A través de un live desde su cuenta de Instagram, Karely Ruiz se sinceró con todos los que se pudieron enlazar; les explicó que las fiestas son buenas, pero que llega un punto en que no se disfrutan. Aunque aceptó que sus "relajos" a veces son algo "pasados" y la gente la ve, no le importa. En este caso les aseguró a todos que verán una mejor versión de ella y que por lo pronto no andará en la fiesta como está acostumbrada.

Karely Ruiz aseguró que buscará ser una mejor persona (Foto: captura de pantalla)

¿Karely Ruiz busca una pareja o no?

Durante su transmisión en vivo, Karely Ruiz fue cuestionada sobre si buscaría novio a lo que ella respondió que no está interesada de momento, pues "no es lo más importante". Sin embargo, aceptó que le gustaría conocer a un chico para que la escuche y pueda desahogarse y pues claro, si se dan los arrumacos, ¡adelante!

Karely Ruiz adora las prendas con transparencias (Foto: IG @karelyruiz)

Aunque parea muchos las palabras de la reina de OnlyFans pueden sonar más a "cruda moral" ella se presentó con un semblante serio, reflexivo y que a todas luces denunció honestidad. Camino al aeropuerto explicó que los cambios no se notarán de inmediato y tampoco muchos los verán, pues continuará subiendo contenido "sexy" a sus redes sociales, pero la gente cercana a ella sí verá una versión diferente.

Por ahora basta esperar a ver cómo se conduce Karely Ruiz en sus siguientes publicaciones, lives y apariciones en público. Lo cierto es que es una mujer joven que ha tenido cambios bruscos en la era de las redes sociales y lidiar con los haters no es nada sencillo. Sus fans apoyaron su idea y le reiteraron el cariño incondicional que sienten por ella, pues ha demostrado tener buen corazón con las causas nobles.

Karely Ruiz adora los bikinis cuando sale de paseo al mar (Foto: IG @karelyruiz)

