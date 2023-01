VIDEO | Natalia Téllez sale en defensa de Mon Laferte: "Ser feminista no te impide ser madre"

Luego de que Mon Laferte fuera criticada por muchos internautas tras decidir ser madre y formar una familia a lado de su pareja, tras haberse declarado abiertamente feminista, Natalia Téllez salió en la defensa de la recién nacionalizada mexicana, exponiendo que nada tenía que ver el hecho de ser feminista con ser madre de familia.

Fue así que en exclusiva para "De Primera Mano", la conductora de "Netas Divinas" aseguró que ella también fue atacada cuando se supo acerca de su embarazo, a pesar de que ella siempre había estado y aún se encuentra espantada por todo lo que implica la maternidad, sin que esto signifique que la descarte para ella, sino que piensa en el feminismo es justamente la libertad de decidir si decides qué hacer con tu cuerpo y esto implica si decides ser madre o no.

"Creo que hay un gran error porque pasó lo mismo cuando yo me embaracé, su idea es que las feministas no forman familia y no tienen bebés y esa es una gran equivocación. Lo que necesitamos son más familias feministas y más mujeres que tomen decisiones, si te quieres casar, esa es tu libertad, pero la libertad radica en que si no lo quieres hacer no lo tengas que hacer", señaló Natalia Téllez en exclusiva para "De Primera Mano".