Natalia Téllez llora a recordar la difícil relación con su abuela que acaba de morir: "Me hinqué y le pedí perdón"

Natalia Téllez rompió en llanto durante el más reciente programa de "Netas Divinas", pues abrió su corazón para hablar de su abuela, quien recientemente murió. La conductora dio a conocer que tuvo una relación muy difícil con su familiar, sin embargo, en los últimos años le pidió perdón por la actitud que tomó cuando era mucho más joven. Como era de esperarse, conmovió a sus compañeras, pero también a sus fanáticos, quienes le expresaron sus condolencias y le mandaron mensajes de apoyo por medio de las redes sociales.

A penas en el mes de noviembre, la presentadora y actriz compartió en sus plataformas oficiales a sus seguidores que su abuelita materna había fallecido, sin dar muchos detalles, en su cuenta de Instagram, publicó una emotiva foto en la que le escribió una dedicatoria. No fue hasta esta semana, que Natalia se sinceró y habló de los sentimientos que tiene después de la pérdida de su familiar con la que tuvo muchos problemas durante su adolescencia, todo esto tras la muerte de su mamá.

Natalia Téllez rompe en llanto al recordar a su abuela

“Perdí a mi abuela hace unos días, la mamá de mi mamá, con la que tuve una relación muy compleja, muy bella también, porque era una persona, yo creo que la más opuesta a mí, falleció”, contó al inicio de la emisión la protagonista de "Fondeados", quien explicó los movimos por lo que se alejó de ella, así como el por qué años después se reconciliaron y se volvieron mucho más cercanas.

“Yo tomé mucha terapia para sanar esa relación, sobre todo cuando quería ser mamá y me dijeron: ‘ok, falleció tu mamá, ¿cómo te llevas con la mamá de tu mamá?, yo decía: ‘La amo, pero es una relación muy compleja’. Yo me alejé de mi abuela siendo muy joven y mucha de la idea de la carrera que quería construir era porque yo quería demostrarle a ella en particular que yo valía la pena, que lo podía hacer bien sin tomar el camino que ella quería que yo tomara, uno más conservador y tranquilo”, se sinceró.

La conductora de "Netas Divinas" relató que tomó la decisión de alejarse de su abuela, ya que estaba en una etapa de inmadurez y aseguró que en algún momento deseaba que la matriarca le pidiera perdón, al verla cumplir sus sueños a pesar de no apoyarla, sin embargo, destacó que después de tomar terapia fue ella quien se arrodilló para pedirle disculpas por todo este tiempo que estuvieron separadas.

Natalia Téllez se reconcilió con su abuela cuando ya era un adulto Foto: Especial

El día que pude ir a verla, cuando la vi, solamente yo le pedí perdón a ella, le dije: ‘Perdóname abuela’ y yo decía, de qué le pides perdón y era un poco de la distancia de las dos, de que no hay vuelta atrás", comentó Téllez, que después dijo que lo hizo debido a que quería "demostrarle que valgo la pena, demostrarle que soy inteligente, que soy capaz, demostrarle que si mamá estuviera yo sí sería un orgullo”.

La conductora no pudo evitar las lágrimas y conmovió también a sus compañeras Paola Rojas, Consuelo Duval, Galilea Montijo y Daniela Magun, quienes la confortaron mientras recordaba a aquella persona con la que no pudo convivir. Al mismo tiempo, Natalia destacó que tuvo la oportunidad de ver el lado comprensivo de su abuela, por lo que después de eso tuvo una mejor relación.

“Ella me dijo: ‘Es que el camino que tomaste, yo nunca pensé se podía. Entonces, no hay conflicto, no hay problema, es solamente que tomaste un camino que yo no pensé que existiera y que iba a salir bien, era el menos probable’”, recordó la presentadora quien por fin habla de cómo le afectó la pérdida de su familiar, quien de acuerdo a lo que contó estaba muy orgullosa de lo que había logrado.

