Natalia Téllez se viste de luto con esta terrible pérdida

Lamentablemente Natalia Téllez se vistió de luto debido a que perdió a su abuela, así lo anunció por medio de sus cuentas de redes sociales en donde publicó una emotiva fotografía, que acompañó con un emotivo mensaje para su ser querido. En tanto, la actriz y conductora recibió las muestras de cariño de sus fanáticos, amigos y compañeros de la farándula que sintieron su terrible pérdida, que se suma a las que ha tenido a lo largo de su vida.

La conductora de "Netas divinas" se ha convertido en una de las celebridades más queridas en redes sociales, pues tan sólo en Instagram suma 4.1 millones de seguidores, quienes esta vez se unieron para darle su apoyo en este momento tan difícil en la que perdió a un miembro importante de su familia, con la que tuvo diferentes vivencia, que fueron desde una separación hasta una reconciliación desde el embarazo de su hija Emilia.

Natalia Téllez se despide de su abuela

Este martes, la actriz, de 36 años, publicó en su cuenta de la plataforma de Meta una foto en la que se puede ver a su abuela cuando era joven y cargando a una bebé, quien es su fallecida madre. La emotiva imagen la acompañó con la frase "Un día ustedes y yo…tal vez", y los emojis de manos rezando y corazón, por lo que inmediatamente recibió el cobijo de sus seguidores y compañeros de la televisión como por ejemplo Andrea Legarreta, quien redactó "Te abrazo con mucho amor mi reina linda!! Siempre juntas!! En diferentes planos pero unidas en Alma y corazón!!".

Natalia Téllez se despide de su abuela Foto: Captura de pantalla

"Lo siento mucho Natalita, te envío un abrazo muy fuerte", "Espero un día duela menos, abrazo" y "Buen viaje para tu abuelita", son solo algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación que también ha recibido más de 32 mil "likes", lo que demuestra que sus fanáticos la están apoyando en este momento tan difícil, pues a penas Natalia se había vuelto muy cercana a su familiar.

En un episodio del programa que conduce junto a Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magun y Galilea Montijo, la protagonista de "Fondeados" reveló que cuando su mamá murió se alejó de su abuela, sin embargo, en el momento que le dio a conocer que estaba esperando a su primera hija Emilia, la relación cambió por completo y se hicieron mucho más unidas, ya que la señora quería conocerla y poder cargarla.

''Le dije ‘abuela, te tengo una noticia’, y ella me contestó: ‘te vas a casar, ¡bendito Dios!’ ‘No estoy esperando una niña’. Entonces ella se comenzó a reír y me dijo que justo ese día se había despertado y pensó: ‘¿por qué me sigo despertando si tengo 95 años?’'', comentó Natalia para después agregar: ''Me dijo: ‘me voy a seguir despertando y voy a seguir cumpliendo años para poder cargar y conocer a esa niña. Esa es la razón por la cual Dios me tiene aquí’'', relató.

En la adolescencia, Natalia Téllez perdió a su mamá después de una intensa lucha contra el cáncer. La actriz ha revelado que es muy unida a su papá, Guillermo Téllez, y a su hermana Artemisa, asimismo, su abuela era un miembro importante dentro de su familia, ya que ahora estaba disfrutando de diferentes experiencias junto a ella, sobre todo ahora que se convirtió en madre, atapa que ha confesado le daba miedo ya que no tenía muchos referentes de la maternidad.

