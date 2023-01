Jessica Segura revela cómo lidian ella y Mariana Botas con la depresión de Daniela Luján: "No queremos atosigarla"

Luego de que Daniela Luján confesara en el programa que encabeza a lado de Mariana Botas y Jessica Segura que la depresión la orilló a pensar en el suicidio, una de sus compañeras fue cuestionada por la prensa de espectáculos acerca de cómo es que abordaban este tema entre amigas.

Ante lo cual, Jessica Segura confesó frente a los micrófonos del programa "De Primera Mano" que tanto ella como Mariana Botas la han apoyado brindándole su amor, pero evitando abrumarla, pues saben que no es algo de lo que sea sencillo hablar; de hecho aseguró que ambas se han aventurado a investigar sobre qué es lo que se debe hacer ante estas situaciones.

Previamente, Daniela Luján señaló que al inicio del proyecto de “Envinadas” ella se refería a sí misma como “la prima de una amiga” cuando hablaban sobre alguien que tenía depresión, aunque era ella quien padecía este trastorno, el cual en su caso viene acompañado de ansiedad, por lo cual, actualmente se encuentra medicada.

“Me desperté un día y dije: ‘ya güey ya, todo a la chingada, ya me quiero morir’ o sea es que esa idea ya la traía pues, pero nunca había planeado cómo, más bien no, lo que empecé a negociar conmigo mismo es mi fecha de muerte, o sea como esta cosa de ‘no me puedo morir antes de que se muera panceta’, fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra”, reveló Daniela Luján en aquella ocasión.