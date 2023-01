Daniela Luján sufre depresión y ansiedad, famosos reaccionan a la salud de la actriz

Fue este 2023, el año en el que la actriz Daniela Luján decidió abrir su corazón a través de su programa “Envinadas” pues en esta emisión la también cantante reveló que padece de depresión y ansiedad, por lo que se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde hace algún tiempo.

Ante las fuertes declaraciones de Daniela Luján sus amigas de Jessica Segura y Mariana Botas se mostraron sorprendidas y conmovidas al escuchar lo mal que lo estaba pasando sin que ellas supieran algo sobre sus padecimientos, sin embargo, no son las únicas personas cercanas a la actriz quienes se han mostrado preocupadas por la salud mental de Dany, pues Martín Ricca y Ricardo Margaleff también salieron a apoyar a su amiga.

Amigos de Daniela Luján se muestran preocupados por la actriz

Fue en el año de 1998 cuando Daniela Luján grabó la telenovela “El Diario de Daniela” en donde compartió créditos con su gran amigo Martín Ricca a quien conoce desde aquellos años y es justamente este galán quien reveló que se encuentra muy preocupado luego que Dany reveló estar en tratamiento psiquiátrico debido a la depresión funcional que padece.

“Qué pena que esté pasando por esto. Con Dani tengo una gran amiga y compañera, pero sí es una pena que le esté pasando esto. Yo espero que todo corazón, que pueda superarlo lo más pronto posible”, dijo Martín Ricca en entrevista para VLA

Entre otras cosas, Martín Ricca reveló que él a lo largo de su vida también ha pasado por momentos muy difíciles, sin embargo, agradeció a la vida poder haber salido adelante bien pero sobre todo sabe que es en gran parte gracias al apoyo incondicional de su familia.

Otro de los amigos de Daniela Luján que se mostró preocupado por la salud mental de la actriz fue su amigo y compañero de trabajo Ricardo Margaleff con quien comparte créditos en las series cómicas “Una Familia de 10” y “¿Tú crees?”.

Aunque en un principio no quería hablar del tema pues aseguraba que era algo que a él no le correspondía tocar, finalmente reveló que en varias ocasiones percibió a su amiga durante las grabaciones un tanto “rara” por lo que siempre estuvo al pendiente de lo que la actriz llegará a necesitar.

“Yo he estado muy cerca, yo me llevo muy bien con ella y es una gran amiga mía. Yo la notaba rara y siempre estábamos muy al pendiente”.Dijo Margaleff

Si bien, el actor y comediante reveló que sí llegó a notar “rara” a su amiga, no quiso ahondar en más detalles pues como lo mencionó en un principió es un tema del que no le corresponde hablar al respecto.

Margaleff finalizó la entrevista asegurando que Daniela Luján además de estarse atendiendo como ella mismo lo mencionó en la emisión de “Envinadas” a lado de Mariana Botas y Jessica Segura, tiene a muchísimas personas que la rodean que la aman y la apoyan en todo sentido.

Así reveló Daniela Luján tener depresión y ansiedad

Aunque nunca había tenido las fuerzas de hablar de su padecimiento, Daniela Luján recuerda que al inicio del proyecto de “Envinadas” ella se refería a sí misma como “la prima de una amiga” cuando hablaban sobre alguien que tenía depresión, pero ahora por fin pudo hablar libremente.

Debido a lo anterior Daniela Luján confesó por primera vez a sus amigas que padece de depresión y ansiedad, por lo que actualmente se encuentra tomando medicamento ya que en algún momento se descubrió teniendo pensamientos muy oscuros de ella misma.

“me desperté un día y dije: ‘ya güey ya, todo a la chingada, ya me quiero morir’ o sea es que esa idea ya la traía pues, pero nunca había planeado como, más bien no, lo que empecé a negociar conmigo mismo es mi fecha de muerte, o sea como esta cosa de ‘no me puedo morir antes de que se muera panceta’, fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra”, contó Daniela Luján

Mira sus declaraciones a partir del minuto 1:25:10

