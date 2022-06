Jessica Segura casi pierde la vida en Se Vale; así quedó tras la fuerte caída | FOTO

Con la finalidad de entretener a las familias mexicanas, la televisora de San Ángel ha presentado diversos programas de variedad, mismos que han tenido su éxito. Uno de ellos fue Se Vale donde varias personalidad fueron invitadas para realizar algunos retos y actividades; Jessica Segura acudió a uno de los llamados sin saber que sufriría un accidente que casi le cuesta la vida.

Todo ocurrió durante una de las dinámicas, en una plataforma similar a una catapulta, donde formó equipo con el conductor Raúl Magaña. Sin embargo, en su afán de ganar puntos y con ello el reto, sus compañeros la impulsaron sin querer por los aires para caer irremediablemente lejos de la colchoneta de protección.

A pesar de que ha pasado más de una década del terrible suceso, el incidente continúa en la memoria colectiva y claro en las redes sociales. Aunque se ve aparatosa la caída, ella siempre ha mencionado que quedó muy mal y hasta tuvieron que intervenirla quirúrgicamente por el gravedad de las lesiones que se generaron.

Jessica Segura y sus compañeras "Envinadas", Mariana Botas y Daniela Luján, fueron las invitadas de Karla Díaz en su canal de YouTube "Pinky Promise" donde hablaron de muchas cosas personales y claro, no podía faltar la amarga experiencia de Jessica Segura.

En este caso, el tema salió durante la sesión de preguntas del público. Fue así como la actriz que interpretó el personaje de Tecla, en el programa Una Familia de diez, sacó su celular y mostró una imagen de su rostro después de haber tenido el accidente durante la transmisión en vivo de Se Vale.

Apuntando hacia la cámara, Jessica Segura enseñó la fotografía de su rostro prácticamente desfigurado: tenía los ojos hinchados y morados, así como una enorme gasa debajo de la nariz, misma que se rompió en 5.

Las terribles lesiones en el rostro de Jessica Segura

"Me rompí la nariz en cinco. Me fracturé la muñeca derecha, me lastimé el cuello, la espalda y las dos rodillas después de esa caída que todo el mundo dice 'ayy x, por qué le dan miedo las alturas', por esto"