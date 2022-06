“Hemos bajado la guardia los dos porque hay algo verdadero”: Juan Vidal sobre Niurka en LCDLF2

Desde que el actor Juan Vidal y Niurka se han acercado de más dieron a entender que ellos habían hecho buena química dentro del reality show "La Casa de los Famosos 2". La primera vez, sorprendieron a todos cuando él le tocó las piernas a la cubana a manera de masaje, mientras que ella no dudó en postrar la palma de su mano en uno de sus glúteos.

Fue así como todos los seguidores del programa no perdieron los detalles de su posible nueva relación hasta que pasó lo esperado, hubo una discusión a causa de una tercera. En este caso Laura Bozzo provocó que ambos tuvieran su primera pelea de "pareja" y como siempre, la personalidad de la vedette salió a relucir frente a todas las cámaras de la casa.

En ese momento Niurka no toleró que Juan Vidal tuviera un acercamiento con la peruana, pues además de que no se lleva nada bien con ella, se encuentra en "guerra" con su grupito. Fiel a su costumbre no dudó en alzarle la voz al dominicano, quien en ese momento no le respondió nada.

¿Cómo van las cosas entre Niurka y Juan Vidal?

A pesar de que cada uno por su parte le platicó a sus amistades, dentro de la casa, su versión de los hechos, lo cierto es que Niurka mencionó que quizás Juan Vidal pudo haber sentido que ella lo quería controlar. Por su parte, el dijo que no tiene 15 años para permitirle a la cubana que se altere y le reclame.

Sin embargo, cuando ambos estuvieron juntos, Niurka le pidió que se disculpara de la misma manera en que ella lo hizo, pues es una persona "humilde" que lo quiere "bien" y para ella es importante que él se encuentre de maravilla. Sin embargo, él le pidió que no lo presionara y aunque no le ofreció mayor detalle, le dijo que todo tiene una explicación.

"Si han visto, hemos bajado la guardia los dos porque hay algo verdadero", mencionó Juan Vidal desde el sillón en su entrevista con La Jefa. Ella, por su lado, confesó que "su romance con Juan va a ir trascendiendo dentro de la casa", reveló.

