Daniela Luján confesó cuál fue su mayor OSO con un exnovio

Sin duda una de las actrices mexicanas más queridas de México es Daniela Luján a quien vimos desde muy pequeña ser parte de los melodramas de nuestro país, ahora es toda una bella y exitosa mujer, por lo que ha costado un poco de trabajo aceptar que ya no es aquella niña que interpretaba a “Luz Clarita”.

Y es que Daniela Luján estuvo como invitada en el programa de Karla Díaz junto con sus amigas las también actrices Mariana Botas y Jessica Segura y ahí las tres hablaron de sus anécdotas en el terreno del amor e hicieron fuertes confesiones.

Durante una de las secciones de “Pinky Promise” las invitadas deben responder preguntas que los seguidores les envían de lo contrario deberán beber un shot de alguna misteriosa bebida.

La primera en responder fue Daniela Luján, la pregunta fue sobre cuál ha sido el mayor oso que ha hecho mientras tiene intimidad, sin pelos en la lengua, la actriz respondió aunque eso sí parecía un poco apenada.

“Ya lo conté en envinadas, y fue la primera vez que me di cuenta que se podía hacer vacío, entonces, había ciertos sonidos pero (y dijiste ¡ah cabrón! ¿Qué está pasanding?)¡pues sí! Y dije: ‘ah no mames, osea esto nunca me había pasado’ (risas)...ese ha sido el peor oso de mi vida cuando…” dijo Daniela Luján entre risas