5 bikinis con los que Jessica Segura luce su figura y demuestra su buen gusto

Aquellos que siguen el programa de YouTube "Envinadas" seguro cayeron rendidos ante los encantos de sus conductoras: Mariana Botas, Daniela Luján y Jessica Segura. Esta última, que es famosa por haber aparecido en diversas telenovelas, series de televisión y programas de concursos como "Se Vale" y "Me caigo de risa". Sin embargo, al igual que sus compañeras, también se mantiene muy activa en las redes sociales donde presume su vida personal y profesional; en este caso, sus escapadas a la playa son algunas de sus publicaciones.

La actriz que le dio vida al personaje de "Tecla" en la serie cómica "Una familia de diez" es una fanática de las escapadas a los pueblitos o zonas naturales que alberga México y como buena artista, no deja pasar el momento con su celular; captura la imagen y la publica en su Instagram donde tiene casi un millón de seguidores, que aunque no son muchos como los que ostentan otras celebridades sí son fieles y la apoyan en todo lo que realiza.

Jessica Segura y sus coloridos bikinis

Jessica Segura, que aunque no presume sus visitas al gimnasio o sus dietas, tiene una figura cincelada de la que se puede jactar con los atuendos que elige para salir de viaje o de fiesta. Sin embargo, parece ser que sus favoritos son los bikinis, los cuales combina a la perfección con sus compañeritos de vida, Tintán y Pancho, sus perritos de raza Chihuahua que la tienen vuelta loca y acompañan a todas partes.

Jessica Segura es amante del mar y la arena (Foto: IG @segura_jessica)

La conductora siempre aparece contenta en todas sus fotografías que le hacen estando sobre la arena y cerca del mar. Sin embargo, las cosas no han sido sencillas pera ella, pues le han ocurrido algunas tragedias, como que no le pagaron un salario justo cuando apareció en "Una familia de diez", le daban 5 mil pesos por capítulo. Esto lo reveló en una entrevista para su amigo Faisy.

Jessica Segura ganaba muy poco en "Una familia de diez" (Foto: IG @segura_jessica)

"Es más, voy a echarlos de cabeza, pero en 'Una familia de diez' yo cobraba cinco mil pesos por capítulo. Pero espérate, 15 años después de la serie, cuando empezamos a hacer el teatro me ofrecen 2 mil 500 por día, o sea, por dar dos funciones. Es real, se los juro, así ha sido mi andar", reveló.

Jessica Segura y sus pequeños Tintán y Pancho (Foto: IG @segura_jessica)

De igual manera, Jessica Segura sufrió un terrible accidente cuando participó en uno de los retos del programa "Se vale". Aunque muchos no lo creyeron, pues no se ve nada aparatosa la caída que sufrió, ella casi pierde la vida. "Me rompí la nariz en cinco. Me fracturé la muñeca derecha, me lastimé el cuello, la espalda y las dos rodillas después de esa caída que todo el mundo dice 'ayy x, por qué le dan miedo las alturas', por esto", confesó para "Pinky Promise".

Jessica Segura casi se mata en una dinámica del programa "Se vale" (Foto: IG @segura_jessica)

Jessica Segura forma parte del programa "Envinadas" (Foto: IG @segura_jessica)

