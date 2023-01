VIDEO | Cazzu estalla en pleno concierto al ser abucheada por el público: “Me tenés que respetar”

Christian Nodal y Cazzu se mantienen alejados de los reflectores y las redes sociales desde hace algunos meses, pero esto no evitó que la cantante se convirtiera en blanco de controversia por lo ocurrido durante su último concierto en su natal Argentina, cuando estalló contra el público que entre abucheos y rechiflas le pedía que baja del escenario.

El pasado 14 y 15 de enero se celebró el Festival Bum Bum en Córdoba, Argentina, al que asistieron artistas como Cristian Castro, Miranda, La Barra, Los Pericos y DJ Tao, aunque la estrella principal fue Juan Carlos Jiménez Rufino, conocido como “La Mona Jiménez”, por quienes los asistentes exigieron que bajara Cazzu del escenario para abrirle paso al intérprete y compositor.

Cazzu es abucheada durante concierto en Argentina. Foto: IG @cazzu

“Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube al escenario, te insultan, te dicen andate. Soy una señora, me tenés que respetar”, dijo la cantante molesta por los abucheos que recibió durante su presentación que, pese a sus múltiples intentos, no pudo terminar el repertorio que ya tenía planeado.

Molesta añadió: “Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario, hay muchos hay muchos chabones que no tienen los hue… Me paro orgullosa acá y al que no le guste ya fue. Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante, Córdoba”.

Abuchean a Cazzu

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Mucha data” desata molestia entre el público, pues en su visita a México vivió un bochornoso momento cuando se burló de la derrota de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar ante Argentina, lo que logró molestar a los presentes que exigieron abandonara el escenario.

“¡Ah!, ¿que perdieron ahora, verdad? Por eso están cansados”. Aunque intentó remediarlo al asegurar que México había tenido un buen partido sus intentos fueron en vano y finalizó asegurando que no sabía nada al respecto: “No me gusta el futbol, a mí me gusta la música”.

Aunque intentó que su tropiezo sobre el Flow Fest pasara desapercibido y continuó con sus presentaciones en otros puntos del país, a través de redes sociales se reveló que los siguientes conciertos no gozaron de gran éxito pese a la presencia de Christian Nodal.

