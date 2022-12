VIDEOS | A Cazzu ni Nodal la pudo ayudar y dio concierto en Puebla con muy poca asistencia

Cazzu es una de las jóvenes que se ha labrado un camino en el terreno de la música a base de mucho esfuerzo y hoy por hoy es una de las más reconocidas en Argentina y Latinoamérica donde por supuesto, México está incluido y más por el tórrido romance que vive a lado de su novio Christian Nodal. Ahora, como parte de su tour por tierra azteca, se ha presentado con toda la energía aunque ha llamado la atención por sus presentaciones en Guadalajara, Jalisco, y Puebla.

En la perla tapatía la joven de 28 años estaba cantando sus éxitos cuando tuvo la ocurrencia de preguntarle a su fiel público si estaban cansados por que estaban tristes a causa de la derrota de la Selección Nacional de Mexico con su similar de Argentina dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022. Como era de esperarse esto le valió una ola de silbidos y una que otra palabra altisonante. En este caso, el tema del futbol se puso serio y más entre dos naciones que parecen tener una relación de amor y odio.

Aunque trató de remediar su resbalón por la reacción del público, parece que las cosas no le salieron igual de bien en su siguiente presentación: Puebla, donde el Auditorio GNP Seguro lució casi desierto. Aunque no hay nada oficial, se habla de que al evento acudieron entre 400 y 500 personas. Como era de esperarse, esto fue documentado por varios de los asistentes con ayuda de su teléfono celular y posteriormente publicado en sus redes sociales. A pesar de lo evidente, Cazzu, como la profesional que es, no se achicó y brindó el mismo espectáculo como si hubiera estado abarrotado el recinto.

¿El público mexicano la castigó?

Al ser un tema "delicado" por tratarse de una justa mundialista y tomando en cuenta que México es un país que ama el futbol, Cazzu no dudó en disculparse con sus fans. En primer lugar porque es su público y después porque con seguridad México será la nación que le abra con constancia las puertas al ser la pareja de Christian Nodal, quien no la deja sola en sus conciertos.

Fue así que, ante un auditorio semi vacío la "Nena Trampa" no dudó en hacer una pausa entre canciones para manifestar sus excusas y reiterar que su intención no era ofender a nadie ya que sólo se trataba de una broma. Una vez dichas sus palabras retomó su concierto de la mejor manera y se divirtió con aquellos que sí la acompañaron desde las 21 horas.

"Estoy impresionada por ustedes, porque a pesar de ser mi primer show hay mucha gente. Quiero decirles que jamás los ofendería, así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual, digo, ‘qué triste’. Espero con estas canciones yo pueda devolverles todo el amor que me dan ustedes", les dijo Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre completo de la rapera.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Karely Ruiz se convierte en tatuadora y así fue su primer día en el nuevo trabajo

VIDEO | Juan Rivera explota contra productora por nueva serie de su hermana Jenni Rivera: “El morbo vende”

VIDEO | Belinda le "tatúa" su mano en el pecho a un fan, ¡otro tatuaje en su honor!