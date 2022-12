VIDEO | Cazzu pide disculpas por burlarse de la derrota de México en Qatar 2022: “Jamás los ofendería”

Cazzu se suma a la polémica que ha generado el Mundial de Qatar 2022 fuera del terreno de juego, pues la cantante pidió disculpas por el comentario que hizo durante el Flow Fest sobre la derrota de la Selección Nacional en el partido contra Argentina el pasado sábado, motivo por el que fue abucheada por los asistentes y recibió fuertes críticas en redes sociales.

La rapera argentina estuvo entre los artistas invitados al festival de música urbana al igual que otras estrellas como J Balvin, Anuel AA, Don Omar, Arcángel y Guaynaa. Sin embargo, su presentación pasó a segundo plano luego de que se burlara de la derrota del tricolor, lo que logró enfurecer a los presentes quienes entre rechiflas y abucheos le gritaron que saliera del escenario.

Tras la polémica que generó, durante su presentación en Puebla la intérprete de “Mucha data” hizo una pausa para pedir una disculpa en pleno escenario por las burlas que hizo ya que también recibió una ola de críticas en redes sociales, tal fue el impacto que tuvo que desactivar los comentarios en su último video de Instagram.

“Estoy impresionada por ustedes, porque a pesar de ser mi primer show hay mucha gente. Quiero decirles que jamás los ofendería, así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual, digo, ‘qué triste’. Espero con estas canciones yo pueda devolverles todo el amor que me dan ustedes”, dijo.

Cazzu pide disculpas por burla a la Selección Nacional. Foto: IG @cazzu

Cazzu se burla de la Selección Nacional

Todo ocurrió durante su presentación en el Flow Fest, cuando Cazzu notó la indiferencia del público y, por ello, intentó animarlos con una dinámica que no resultó como esperaba: “Ah están tristes porque perdieron, ¿por eso tan cansados? Quieren revancha, no no tengo tiempo de hacer revancha”.

“La jefa”, como se hace llamar la cantante, logró enfurecer al instante al público que entre abucheos, gritos e insultos pedían que bajara del escenario. Algunos comenzaron a gritar “Belinda” con la intención de molestarla, pues se trata de la expareja de Christian Nodal, su actual novio.

La rapera intentó remediarlo y felicitó a México por su desempeño en la cancha, pero las abucheos continuaron: “No me gusta el futbol, a mí me gusta la música. El que no ama la Selección de México, no salta. Los mexicanos orgullosos de México, van a saltar”.

