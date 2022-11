VIDEO | Cazzu presume su concierto en Guadalajara, pero desactiva los comentarios tras abucheo de haters

Una de las personalidades más versátiles, talentosas y creativas del momento es Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, quien en los últimos meses ha estado en ojo del huracán debido a su romance con Christian Nodal, quien a poco tiempo de terminar su compromiso con Belinda encontró refugio en los brazos de la compositora argentina, quien ya gozaba de brillo propio gracias a sus composiciones llenas de rimas y empoderamiento femenino.

Y ya que su fama no deviene de sus relaciones personales, no es de extrañarse que la gira por México que está teniendo Cazzu se esté desarrollando de una manera magnánima, donde las emociones, los gritos, la euforia y las sorpresas han sido las principales constantes.

De ahí que la rapera decidiera compartir un video en su cuenta personal de Instagram de todo lo que se vivió en su concierto en Guadalajara, el cual se distinguió por distintos eventos, entre ellos, la inesperada visita que le hizo su novio, Christian Nodal, quien cantó junto a ella la canción "Piénsame".

Muchos fans de Cazzu aprovecharon para pedirle que visitara sus ciudades

No obstante, otro de los eventos que distinguió el concierto de Cazzu en Guadalajara fue un comentario que hizo la argentina en referencia al partido que tuvo su nación en contra de México en el Mundial de Qatar 2022, el cual no dejó con un muy buen sabor de boca a muchos de los mexicanos, algunos de los cuales, abuchearon a la cantante.

Esto en atención a que Cazzu sostuvo: “Ah están tristes porque perdieron, ¿por eso tan cansados?”, pero al ver la molestia, “La jefa” —como se hace llamar la cantante— intentó remediarlo y mencionó que se trataba de una broma: “¡Calma! A ver machos que les gusta el futbol, a ver si no se les achica con esta canción, a ver si son igual de machos cantando canciones bonitas”.

Cazzu incluyó en su video el momento en el que Nodal la sorprendió al unirse a ella en su concierto

No obstante, el descontento con esto siguió en la publicación de Cazzu, donde varios usuarios recordaron el suceso y añadieron comentarios como: "Todo bien mientras no te vuelvas a burlar de los mexicanos" y otros en los que se aseguraba que la argentina "se llevaba, pero no se aguantaba", haciendo referencia a un incidente en España donde le hicieron un comentario que ella tomó a mal.

Posiblemente, debido a esto, poco después, los comentarios en el video de Instagram fueron desactivados, aunque no todos ellos eran negativos, pues la mayoría halagaban el talento de la rapera y le pedían que extendiera su gira por México y que visitara a países como Chile, donde parece tener un gran cúmulo de seguidores.

