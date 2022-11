Cazzu se proclama reina de estilo con un outfit total black con transparencias

Cazzu, la flamante novia de Christian Nodal, fue tendencia por los looks ajustados y con transparencias que subió a perfil de Instagram, donde se hace llamar ‘’Nena Trampa’’ como su último álbum de estudio.

Julieta Cazzucelli tiene todo el apoyo de los argentinos y poco a poco ha ido juntando fans de toda Latinoamérica y hasta de Europa. Cada vez que sube una canción o una publicación, solo tiene buenas críticas. En las imágenes se le pueden ver distintos looks en negro, el primero es un catsuit con bucaneras charoladas, otro consistía en unas medias de red y un top de encaje, también lució un vestido abultado con cola. En la mayoría posa con un caballo que va a tono con ella.

La Jefa del Trap por escribir ‘Un poquito más de @elleargentina’’ no tardó en tener respuesta por parte de sus fans con comentarios como: ‘’ T juro q m mataste con tu hermosura’’ y ‘’ Por ti le echo ganas a la vida jsksj’. También agregó: ‘’mañana nos vemos en @marchadelorgulloar’’ invitando a la marcha esta semana del orgullo gay en Argentina.

Cazzu posando. Fuente: Instagram @cazzu

Cazzu posando. Fuente: Instagram @cazzu

Se dice que Christian Nodal, quién estuvo en boca de Belinda en los últimos días, le dedicó una canción a su saliente. ‘’Si un día te cansas yo me mudo pá Kansas, pá donde no haya nadie que sepa lo que pasa. Que fui un pend*jo por dejarte ir, mi peor pesadilla casi. Tú eres mi ´bebita fiu fiu´, que hablen lo que quieran, pero nadie brilla como brillas tú. Bebé, tú eres rica como la sazón de tu mamá. Por si me olvides te hice ésta aunque sea para recordar” es uno de los fragmentos de la dedicatoria.

Cazzu posando. Fuente: Instagram @cazzu

Actualmente, la cantante y trapera, presentó los flyer del ‘’Nena Trampa México Tour’’ que comenzara el 26 de noviembre y terminará el 2 de diciembre de este año. No se sabe si hay posibilidad de que las fechas se extiendan, en todo caso, le deseamos muchos éxitos.