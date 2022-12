Cazzu y Nodal: reportan que el cantante compró una mansión para vivir con su novia, pero tendrían fuertes problemas

Christian Nodal está muy enamorado de Cazzu, por lo que recientemente habría comprado una mansión para vivir juntos en Argentina, así lo dio a conocer una fuente cercana a la cantante a una revista de espectáculos. De acuerdo a la fuente, lamentablemente no todo ha sido "miel sobre hojuelas", ya que la rapera estaría dudando sí seguir con la relación debido a los problemas con el alcohol que tiene el intérprete de "De los besos que te di" y "Ya no somos ni seremos".

La revista Tv Notas publicó este martes 6 de diciembre, una entrevista con un supuesto amigo de la argentina, quien reveló que a pesar de que su relación parece que está en su mejor memento, la cantante de "Turra" y "Mucha data" ha manifestado que le preocupa la actitud machista del intérprete de regional mexicano, quien a pesar de tratarla muy bien, tiene una personalidad diferente cuando está borracho, pues es "grosero, prepotente, humilla a todo el mundo".

La cantante está dudando de su relación con Nodal IG @cazzu

"El problema empieza cuando él quiere manejarla, controlarla, decirle horarios y tiempos, y eso es algo a lo que ella no estaba acostumbrada, pues siempre ha sido muy independiente; por eso no le cae en la cabeza que cuando está de buenas, él es totalmente diferente a cuando está borracho”, contó la supuesta fuente cercana, quien reveló que en la última pelea que tuvieron por sus problemas de bebida, fue cuando Cazzu acudió por el premio que le dio una revista y Nodal se quedó en el hotel tomando, así que después decidió no dar sus últimos shows del año.

"Ellos peleados, él muy alcoholizado, y con decirte que en la noche mandó cancelar su gira; estaba tan fuera de sí, tan descontrolado, que gritó: ‘Yo hago lo que se me peguen los hu$%&#’, y canceló sus últimas dos presentaciones del año”, aseguró dejando claro que necesita ayuda, pues esta no es la primera vez que la intérprete originaria de Argentina lo ve borracho.

Nodal compra mansión para vivir con Cazzu

La fuente reveló a la famosa revista de espectáculos que Nodal ya compró una mansión en Buenos Aires, Argentina, para vivir con Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante. "(Está) en la zona más exclusiva, pero imagínate, ella no puede hablar de él, de su relación, es como vivir en una jaula de oro y ella no quiere sentirse presa”, indicó el amigo de la rapera, quien aseguró que en estos momentos ella está muy confundida sobre su relación con el mexicano, que le dio fama en su país, haciendo una gira muy exitosa.

A siente meses de iniciar su relación, el cantante compró una casa para vivir con su novia en Argentina Foto: Especial

Asimismo, informó que fue Christian el que decidió vivir en el país sudamericano, antes que en México, pues puede estar en paz, asimismo, ambos estarán juntos para las fiestas decembrinas. "A él le gusta más allá, está más tranquilo; de hecho, me dijo que pasarán las fiestas y vacaciones en su casa en Argentina”, finalizó.

SIGUE LEYENDO:

Christian Nodal le dio lujoso anillo a Cazzu, pero el significado desconcierta a todos

Cazzu enciende la red al modelar mini falda de mezclilla