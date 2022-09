VIDEO | Captan a Christian Nodal en supuesto estado de ebriedad y sin poder caminar en Las Vegas

Christian Nodal continúa como blanco de controversia tras su ruptura con Belinda y esta vez fue captado supuestamente pasado de copas tras su concierto en Las Vegas, pues el cantante no podía sostenerse por su cuenta y se le dificultaba responder a los fans que ansiosos pedían una fotografía.

En julio pasado el intérprete de “Botella tras botella” anunció su retiro de los escenarios durante unos meses para enfocarse en sus nuevos proyectos y la relación que comenzaba con la rapera argentina Cazzu, pero a su regreso no evitó la polémica debido a que habría bebido de más al interior de un casino.

A través de redes sociales se hizo viral el momento en que el cantante de regional mexicano es escoltado fuera del casino por elementos de seguridad y parte de su equipo de trabajo, quienes intentaban alejar a los fans mientras sostenían a Nodal para evitar una caída ya que tampoco podía sostenerse en pie.

En su cuenta de Instagram, Christian Nodal agradeció las muestras de apoyo y confirmó que estuvo celebrando tras su convierto: “Ayer festejamos Las Vegas como se supone. Hoy vamos a Argentina, por fin. Vamos a grabar un video con alguien muy especial y este 21 sale la siguiente con Kanny García para que estén pendientes”.

¿Concierto sin éxito?

El ex de Belinda recibió fuertes críticas por el video en el que se le ve en aparente estado de ebriedad, pues algunos internautas aseguraron que su carrera podría no estar en su mejor momento debido a la constante cancelación de sus conciertos y no lograr el éxito que esperaba en otros.

“Lastima que siga esos pasos”, “Lo cacharon hasta las manitas”, “Que bueno que Beli se alejó de ese chavo” y “Va a terminar mal” son algunos de los comentarios que recibió el también compositor en redes sociales.

Este lunes en “Ventaneando” se compartió el clip de su presentación en Las Vegas y en el recinto se puede ver una evidente ausencia del público, algo que demostraría el bache por el que atravesaría su carrera, pues tampoco logró llenar en palenque en Zacatecas.

SIGUE LEYENDO:

Christian Nodal le canta a Cazzu en pleno concierto y se lamenta haber dedicado la misma canción antes

El hombre que insultó a Belinda mientras canta con Nodal se disculpa con la cantante: VIDEO