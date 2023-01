El estilista de Cazzu reveló un particular detalle sobre los gustos de la novia de Christian Nodal

Cazzu cada vez es más popular en México y no es por la increíble música que ofrece al género urbano. Es que la Argentina se puso de novia con el gran Christian Nodal y pues el mundo del espectáculo exploto por la sorpresa en el romance. Los dos cuentan con un estilo muy particular y el estilista personal de la cantante conto como se prepara.

El estilista de la novia de Christian Nodal, Jorge León, brindó detalles a la revista "Gente" de Argentina sobre el look de la cantante y cómo es trabajar con ella: “Sus looks son un gran cocktail del animé, de fotografías de época, series, películas y también iconos de la moda actual y de otras décadas. Ella está siempre un paso más adelante que todas”, dijo León.

Cazzu. Fuente: Instagram @cazzu

¿Por qué Cazzu utiliza ese estilo?

Para aclarar esta duda, el estilista de Cazzu asegura que: “Un artista comunica no sólo con su música, sino con todo lo que se ve y lo que muestra. Estamos asistiendo a una nueva era. Así como se vivió la del rock, el punk o el pop, hoy es el turno de lo urbano. Y este movimiento atraviesa de una manera asombrosa a todas las clases sociales”, dijo Jorge León.

Además, para que la pareja de Christian Nodal arme su look el estilista dijo: “Trabajar con Cazzu es estar permanentemente fuera de mi zona de confort. Ella es una artista que tiene muy claro lo que quiere y lo que no, y siempre está un paso más adelante y la hace dueña de un estilo único“, afirmó León.

Cazzu. Fuente: Instagram @cazzu

“Yo que vengo del palo de la moda, colaborar con Cazzu es mucho más relajado, a la vez que aprendo a tener una mirada menos hegemónica. Al momento de elegir algún look en particular que se haya convertido en hit no podría elegir uno solo. A todos les tengo mucho cariño y todos tienen algo para contar”, finalizó el estilista.

SIGUE LEYENDO

VIDEO | Cazzu, la novia de Christian Nodal ya supera al cantante y ahora tiene su propia cerveza

Respira muy profundo antes de ver cómo lucía Cazzu a los 21 años en su primer videoclip