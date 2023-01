Gomita recibe anillo de compromiso de su nuevo novio, así fue el romántico momento

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, sorprendió a sus millones de fanáticos al dar a conocer que su nuevo novio le entregó un anillo de compromiso. La conductora lleva poco tiempo con su galán, por lo que las recientes imágenes han dado mucho de qué hablar, sin embargo, la influencer se ve muy enamorada y contenta ante este gran paso para su relación, de la que no ha querido dar muchos detalles.

A penas iniciando el 2023, la ex presentadora de "Sabadazo" confirmó que estaba saliendo con una persona. En su cuenta de Instagram, en donde tiene 3.6 millones de seguidores, compartió una conmovedora fotografía besando a un hombre alto, dando a conocer que este es su nuevo novio, con el que al parecer lleva algún tiempo de relación. No obstante, después de revelar su romance no dio a conocer más detalles del sujeto que la enamoró, por lo que ha causado mucha intriga.

Gomita recibe anillo de compromiso

Fue por medio de sus historias de la plataforma de Meta, que este martes, la influencer compartió con sus fanáticos que había recibido un "anillo de promesa" por parte de su novio. Por lo que dejó ver, la entrega ocurrió mientras tenían una cena casual, pues a diferencia de otras ocasiones, Gomita vestía un look muy urbano con un maquillaje ligero, de esta forma, quedó muy sorprendida y decidió dar a conocer algunas imágenes de este momento especial.

Gomita presume su anillo de compromiso IG @gomitaoficial123

“My love (Mi amor). Me dio anillo de promesa”, escribió sobre la imagen donde deja ver su anillo, así como a su novio, quien también se ve muy contento junto a la ex payasita. La creadora de contenido no estuvo sola en este momento tan especial, pues también asistieron uno de sus amigos y seres queridos: “Me acompañó mi mejor amigo” y "Mis niños también", son las frases que utilizó para acompañar otras selfies en las que se muestra sumamente feliz y presume la lujosa joya en su dedo.

Gomita no dio más detalles del emotivo encuentro, sin embargo, sus fanáticos esperan que suba algún video al respecto a su cuenta de YouTube, pues hay que recordar que la ex conductora es creadora de contenido en la plataforma de Google. Asimismo, aunque no se pueden ver los mensajes y "corazones" que sus admiradores le dieron a la publicación, estamos seguros que ha recibido cientos de reacciones positivas debido a que es una de las celebridades más queridas.

Aunque hace unos días presentó de forma oficial a su novio, tiene algunos meses saliendo con él, pues en 2022 dio una entrevista a la revista TvyNovelas, en la que indicó que: “Me fui a enamorar a otro país, ni siquiera es mexicano, estoy muy enamorada. Desde hace como cuatro años que no tenía una pareja y ahora sí lo hago público ¡Tengo novio formal!”, no obstante, dijo que no iba a revelar la identidad de su galán por miedo a que los rumores y “envidias”.

La influencer compartió este momento con sus seres queridos IG @gomitaoficial123

Aracely Ordaz tuvo un año lleno de altibajos, pues se enfrentó en los tribunales a su padre, Alfredo Ordaz Barajas, tras acusarlo de violencia intrafamiliar, casó que se resolvió a su favor, ya que fue encontrado culpable. Ahora, la influencer ha mostrado que el 2023 ha iniciado de la mejor forma, pues además de recibir el anillo de compromiso por parte de su novio, se encuentra muy feliz junto a su familia, entre ellos sus hermanos, los payasos "Lapizito y Lapizin".

SIGUE LEYENDO:

Hospitaliza a Gomita, fans se preocupan por su estado de salud: "No todo es perfección en mi vida"

VIDEO: Gomita presume abdomen plano en ajustados jeans y ombliguera