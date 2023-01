¿Gomita se casa? Presenta a su novio y da importante anuncio con romántica foto

Gomita no deja de sorprender a sus seguidores y esta vez causó gran alboroto al presentar a su novio con una romántica foto a través de redes sociales; además, dejó ver que este 2023 podría llegar al altar como tanto lo había soñado, pues acompañó la imagen con un misterioso mensaje del que todavía no revela los detalles.

“Sí, dije que sí 2023”, se lee en la descripción con la que compartió una tierna foto en la que se besa con su novio y muestra un impactante anillo que podría ser de compromiso. Aunque las muestras de cariño y felicitaciones no se hicieron esperar, la incertidumbre creció por sus historias en Instagram donde muestra una habitación decorada con pétalos de flores y velas.

Gomita presenta a su novio. Foto: IG @gomitaoficial123

Además, compartió una foto del atractivo hombre que hasta este momento había mantenido en secreto para evitar que las críticas y rumores pudieran dañar su relación, así lo reveló en entrevista para TVyNovelas al hablar de la persona que ahora ocupaba su corazón y que llegó en medio de uno de los momentos más difíciles que vivía con su familia.

Todo indica que la modelo de OnlyFans celebró el Año Nuevo con su novio en Acapulco como lo hicieron otros famosos, para ello, optó por un elegante vestido de satín en color blanco y corte recto que tiene una abertura en la pierna con la que añadió el toque de sensualidad que tanto la caracteriza.

Novio de Gomita

Araceli Ordaz, como es el nombre de pila de la también conductora, mantuvo los detalles de su relación con total hermetismo, incluso, no reveló el nombre de su nuevo galán por miedo a que los rumores y “envidias” pudieran desgastar su relación como ha sucedido en el pasado.

"Estoy enamorada, antes mi papá me decía que no podía tener novio, entonces, ¡imagínate!”, dijo Gomita en entrevista para TVyNovelas hace un año al ser cuestionada sobre su nueva pareja, quien llegó a su vida en medio del proceso legal que atravesaba contra su padre al denunciarlo por violencia intrafamiliar.

Gomita posa junto a su novio. Foto: IG @gomitaoficial123

Detalló que se trata de un joven de 25 años que estudia la universidad: “Me fui a enamorar a otro país, ni siquiera es mexicano, estoy muy enamorada. Desde hace como cuatro años que no tenía una pareja y ahora sí lo hago público ¡Tengo novio formal!”.

Esta no es la primera vez que la joven está comprometida, pues en 2017 puso fin a su relación con Alberto González, hijo de Humberto “La Chiquita” González, luego de tres años y cuando ya tenían todo preparado para celebrar la unión. “Me habían propuesto matrimonio, evidentemente había dicho que sí, pero por circunstancias del destino, de la vida, de una señal de Dios me dijo algo que no debía hacerlo, no con esa persona”, dijo en un video compartido en YouTube.

SIGUE LEYENDO:

Gomita paraliza TikTok en ajustado vestido rojo y lanza polémico mensaje a su papá

Gomita enciende Instagram en entallada falda abierta y mini top negro