Gomita paraliza TikTok en ajustado vestido rojo y lanza polémico mensaje a su papá

Gomita dejó a sus seguidores en TikTok sorprendidos con un reciente video. Araceli Ordaz, nombre real de la creadora de contenido, compartió un clip con un audio en tendencia, mismo que utilizó para mandar un polémico mensaje a su papá, a quien hace unos meses acusó de violencia familiar, pero la influencer no sólo causó furor por afirmar que fue la "sugar" de su progenitor, también dejó ver un coqueto look de ajustado vestido rojo con el que destacó su silueta.

La ex payasita suma cada día más fans en sus cuentas oficiales de redes, con quienes comparte sus atuendos más atrevidos y también deja ver los resultados de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, pues recordemos que en este 2022 se realizó un bypass gástrico con el que bajó varios kilos y estilizó su silueta, la cual ahora presume con reveladoras prendas, como el vestido satinado perfecto para las fiestas decembrinas.

Gomita presume cuerpazo en entallado vestido satinado

La popular hermana de los payasitos Lapizito y Lapizín, sorprendió a sus 7.9 millones de fans en la plataforma china con sus recientes publicaciones, en las que compartió imágenes presumiendo su silueta en un look rojo con el que robó miradas, pues además de presumir su nueva imagen, ya que cortó su cabello y ahora luce un moderno bob, también conquistó con una ajustada prenda de satín con abertura en la pierna,

"ACUÉRDATE!!" y "Yo si era la sugar de mi papá", fueron las frases con las que Gomita acompañó un clip que ya ha sumado más de 8 millones de reproducciones, en el que se escucha un audio que dice: "tenis, ropa... Louis Vuitton, ton ton... ¿de dónde salían papacito, quién las patrocinaba? ¿Quién era tu sugar? ¡Acuérdate! ¡Acuerdáte!", letra que fue musicalizada con un remix y que lamentablemente fue retirada de la plataforma china, pues se trata de las palabras que Yeri Mua le dedicó a su expareja.

Araceli no sólo buscaba causar furor con su look y su baile, pues también dejó ver una vez más que su padre se aprovechó de ella por mucho tiempo, ya que afirmó ser su "sugar", como se le llama a las personas que dan dinero a sus parejas, por lo que causó polémica entre sus fans, quienes se encuentran confundidos con sus declaraciones, sin embargo, eso no ha evitado que muchos caigan rendidos ante su belleza, pues sus seguidores afirman que ese look le va de maravilla.

Gomita se lució en revelador vestido satinado. Foto: TK @gomita_oficial

La influencer, que tuvo su debut oficial en el ahora desaparecido programa "Se Vale", hoy es una de las más queridas en las redes y se ha convertido en un referente de estilo, y para iniciar el 2023 con elegancia no podía ser la excepción, pues además de mostrar sus mejores pasos, también se lució con un atuendo sofisticado de vestido ajustado con el que destacó su esbelta silueta.

Araceli Ordaz, conocida en las redes y el ambiente artístico como Gomita por su personaje de payasita, que también fue parte del elenco de varios programa en Multimedios, y apareció en la portada de la Revista H para Hombres en septiembre del 2017, ha conquistado a sus millones de seguidores en los últimos días al lucirse con su sensualidad y volver a confirmar que es la reina de las plataformas digitales.

Recordemos que Gomita dio a conocer en las redes sociales que había sido víctima de agresiones y violencia familiar por parte de su papá, Alfredo Ordaz Barajas, quien hace unas semanas fue declarado culpable. Los hechos que denuncio sucedieron en septiembre de 2021, cuando fue agredida por defender a su mamá, y por lo que la influencer había solicitado una orden de restricción.

La infleuncer denunció a su papá por violencia. Foto: Especial

