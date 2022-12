Gomita enciende Instagram en entallada falda abierta y mini top negro

Gomita sigue causando furor entre sus millones de fanáticos en las redes sociales con sus looks. En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fans, la influencer compartió una fotografía en la que se lució con una entallada falda abierto y un mini top negro con el que pudo presumir su esbelta y curvilínea silueta, y también encendió la popular plataforma de Meta.

Araceli Ordaz, nombre real de la ex payasita y creadora de contenido, suma cada día más fans en sus redes sociales, con quienes comparte sus atuendos más atrevidos y también deja ver los resultados de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, pues recordemos que en este 2022 se realizó un bypass gástrico con el que bajó varios kilos y estilizó su silueta, la cual ahora deja ver en ajustadas prendas.

Gomita conquista la red en revelador look negro

La hermana de los payasitos Lapizito y Lapizín, sorprendió a sus 3.6 millones de fans en la plataforma de Meta con su reciente publicación, en la que se dejó ver con outfit negro de impacto, con el que destacó su figura, que combinó con un abrigo blanco de rayas de lo que podría ser piel, aunque cada vez son más las famosas que se unen a la propuesta de usar prendas con fibras sintéticas.

Gomita presumió cuerpazo en coqueto look negro, Foto: IG @gomitaoficial123

La famosa influencer, que tuvo su debut oficial en el ahora desaparecido programa "Se Vale", hoy es una de las más queridas en las redes y se ha convertido en un referente de estilo, y para las fechas que se acercan no podría ser disntinto. En su cuenta oficial de Instagram compartió la fotografía en la que posó con una entallada falda abierta, que combinó con un mini top negro de revelador escote.

"TU CHICA" y dos emojis de llamitas, fue como Aracely acompañó la publicación que ha sumado más de 20 mil "me gusta", y con la que la también exconductora encendió la red presumiendo su curvilínea figura con su atuendo sensual y provocativo que llevó con zapatillas brillantes en tono plata, logrando un look perfecto para quienes desean deslumbrar en esta Navidad y las fiestas de Año Nuevo.

La influencer presume cuerpazo. Foto: IG @gomitaoficial123

"No cabe duda que eres una princesa hermosísima", "Me gustaría que fueras mi chica", "Necesito esos tacones!!", "Uy, a dónde tan wuapa", "Te ves preciosa", "Me encantas estoy enamorado de ti", "La más hermosa", "Que bonita y elegante le diste al clavo", y "Excelente foto saludos", son sólo algunos de los cientos de comentarios que recibió por parte de sus millones de fans en la plataforma de Meta.

Araceli Ordaz, conocido como Gomita por su personaje de payasita, que también fue parte del elenco de varios programa en Multimedios, y apareció en la portada de la Revista H para Hombres en septiembre del 2017, ha conquistado a sus seguidores en los últimos días al lucirse con su sensualidad y volver a confirmar que es la reina de las redes sociales, sobre todo con sus looks para temporada como lo hizo en Halloween y ahora en Navidad.

Se pone navideña y enamora como la señora Claus. Foto: IG @gomitaoficial123

