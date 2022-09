Momentos de tensión vivió una mexicana en la cancelación del concierto de The Weekend

The Weekend se convirtió en tendencia los últimos días, pues el fin de semana pasado tuvo que cancelar su concierto y abandonar el escenario luego de cantar un par de canciones para sus fanáticos, quienes decepcionados han subido múltiples videos del momento a las redes sociales con críticas, insultos, y algunos, claro, aplaudiendo la decisión.

Por qué The Weeknd canceló su concierto

El cantante salió con todas las ganas y actitud al escenario del SoFi Stadium, pero un incidente detuvo el concierto. Minutos después el famoso artista de los mil disfraces salió al escenario y explicó que sus cuerdas vocales no funcionaban del todo bien, por lo que se veía orillado a cancelar el concierto al no poder darlo todo de sí, lo que le parecía injusto para quienes pagaron un boleto.

"Tengo que irme, estoy realmente apenado por esto pero quería que ustedes lo supieran. Lo siento mucho, los amo y les agradezco mucho", pronunció ante el abucheo de la gente que esperó varias semanas por verlo cantar, y quienes obtuvieron su dinero de vuelta. de acuerdo con el propio músico.

El cantante aseguró que dará un concierto nuevo en la misma ciudad. Crédito: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Horas más tarde publicó en sus redes sociales que fue al doctor, quien le dijo que su voz estará bien, pero necesita descanso para volver al escenario. Por lo pronto, dijo, se presentará en Toronto, Canadá, y en breve tendrá la solución para todos los fanáticos de Los Ángeles que quedaron decepcionados.

"Muchas gracias por todo el amor y la comprensión que me han brindado. Los quiero mucho a todos", escribió en una primera publicación. "En ningún lugar preferiría estar que en ese escenario... nos vemos pronto", redactó junto a otras fotografías de su reciente gira mundial.

Así vivió una mexicana la cancelación del concierto de The Weekend

Sin embargo, la experiencia dejó un trago amargo para una mexicana que acudió al concierto, aunque no está claro si lo hizo desde este país. Fue a través de la red social TikTok donde subo el video de su reacción completamente en vivo desde el lugar de los hechos.

"Acaba de cancelar el concierto, mamón. Puso una canción. Qué pedo, wey", fueron las palabras que alcanzó a pronunciar con su cara de sorprendida, pues no podría creer que su esfuerzo y espera por ver a su artista favorito se hubieran esfumado en apenas unos minutos.

El video ya tiene 7.1 millones de reproducciones, más de 800 mil reacciones de "Me gusta" y un total de mil 537 comentarios que se han dividido entre aquellos que pidieron el contexto, pues no sabían sobre el tema, los que defienden al cantante The Weekend y claro, quienes están del lado de la tiktokera.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

"yo tmb fui, desde México para que lo cancelara"; "la verdad fue muy profesional de su parte salir y hablarlo otro se hubiera ido sin dar explicaciones; "lo hacen quedar mal :( sin dar el contexto"; "se le fue la voz que más iba a a hacer wey"; "Entiendo en donde les puede doler a las personas que pagaron boleto, avión, etc. Pero también hay que tener empatía para con los cantantes"; "Y los que pagaron hotel? Avión? Jajajajajja".

La joven no podía creer lo que acababa de vivir. Crédito: TikTok / @biana____

Se espera que en los próximos días la producción de la gira revele la nueva fecha para el SoFi Stadium. Por lo pronto, el cantante se presentará en Toronto durante los días 22 y 23 de septiembre, donde cerrará su gira junto a los fanáticos que abarrotarán dos días del Roger Centre.

