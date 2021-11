Los disfraces por los que The Weeknd se ha convertido en el rey de Halloween y no hay quien le gane | FOTOS

The Weeknd, quien hace unos días lanzó el videoclip oficial de su colaboración con Swedish House Mafia: "Moth To A Flame", ha sabido lucir en cada Halloween gracias a sus espectaculares disfraces, con los cuales ha demostrado que es el verdadero rey de esta celebración.

De hecho, desde hace algunos años no hay otro famoso que supere al cantante canadiense de 31 años, cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye. Cada Halloween, el intérprete de "Blinding Lights" y "Take My Breath" sorprende a sus seguidores con sus caracterizaciones.

The Weeknd. Foto: IG

Los increíbles disfraces de The Weeknd

Empecemos por el más reciente. La noche del domingo 31 de octubre, fecha en la que se festeja Halloween a nivel internacional, The Weeknd compartió una serie de fotografías disfrazado de Don Vito Corleone, protagonista de la icónica película El Padrino (1972).

The Weeknd como Vito Corleone. Foto: IG/theweeknd

El cantante escribió "El Don está llegando" en la descripción de su publicación, en la que se observa una perfecta representación del personaje que interpretó el actor Marlon Brando. El músico cuidó cada detalle: cabello, arrugas, traje, manchas en las manos y hasta un gato gris, como el que aparece en la escena inicial de la cinta.

El año pasado, The Weeknd volvió a sorprender a sus millones de seguidores en redes sociales al publicar su propia versión de Sherman Klump, el personaje encarnado por Eddie Murphy en El Profesor Chiflado (1996). Al igual que con el disfraz de Vito Corleone, el talentoso compositor usa la misma ropa, lentes y sostiene un matraz de laboratorio.

The Weeknd como El Profesor Chiflado. Foto: IG/theweeknd

En el año 2019, el también productor se caracterizó como su villano favorito: Joker, mejor conocido como El Guasón. Se trató específicamente del realizado por Jack Nicholson en Batman (1989), dirigida por el legendario Tim Burton.

"Amo a los villanos, son los mejores personajes de las películas. El Joker es mi villano favorito de todos los tiempos. Es como soy, o como era: me conoces, pero no me conoces. Te doy lo que quiero darte. Me relaciono con villanos así, pero no quiero destruir el mundo", dijo en 2015 para el portal Pitchfork.

The Weeknd como Joker. Foto: TW/theweeknd

Para terminar, en 2018, The Weeknd asistió a la fiesta de Halloween de la modelo y empresaria Heidi Klum, una tradición entre las celebridades realizada en Nueva York. Aquella ocasión, el cantante se presentó con su entonces novia Bella Hadid.

Él se disfrazó de Beetlejuice y ella de Lydia Deetz, los protagonistas principales del filme dirigido por Tim Burton: Beetlejuice (1988), estelarizados por Michael Keaton y Winona Ryder, respectivamente.

The Weeknd y Bella Hadid como Beetlejuice y Lydia Deetz. Foto: Especial

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar, Cynthia Rodriguez o Kimberly Flores: ¿Quién usó el MEJOR disfraz de Wonder Woman?