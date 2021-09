Angelina Jolie: ¿Sale con The Weeknd o regresó con su ex Johnny Lee Miller?

La actriz Angelina Jolie es conversación en redes sociales pero no por su participación en Eternals, la próxima gran producción del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino porque los rumores sobre su supuesta nueva relación con un reconocido cantante cada vez son mayores.

El Daily Mail reveló este lunes que el pasado sábado la actriz de 46 años fue captada cenando ni más ni menos que con The Weeknd, con quien se ha dicho que podría tener una relación. El medio relata que cenaron por espacio de dos horas y media en el exclusivo restaurante Giorgio Baldi, en Santa Monica.

Si bien ambas celebridades llegaron separadas al lugar, el medio reportó que cenaron juntos en una sección privada del establecimiento; luego, fueron captados saliendo al mismo tiempo. Dicho medio relató que Angelina Jolie y The Weenkd subieron a la camioneta de lujo del cantante y se dirigieron a la mansión que tiene en Bel-Air, California.

¿No había regresado con su ex?

Si bien cada vez crecen más los rumores sobre un posible romance de The Weeknd con Angelina Jolie, lo cierto es que la vida sentimental de la actriz es toda una incógnita. Vale recordar que se divorció hace cinco años de Brad Pitt, no se le ha conocido alguna nueva pareja, o al menos no ha sonado en los medios.

Sin embargo, en junio pasado la protagonista de Maléfica fue captada entrando con una botella de vino a la casa del actor Johnny Lee Miller, con quien compartió créditos en la película Hacker y con quien estuvo casada entre 1996 y 1999, por lo que se intuyó que esa visita era más que de amigos.

Varios medios de comunicación de espectáculos incluso han visto llegar a Angelina Jolie con los hijos que tuvo con Brad Pitt a la casa de su primer ex esposo.

Una fuente cercana a la actriz confirmó entonces a The Sun que, en efecto, Angelina estaba frecuentando a Lee Miller y que sus hijos 'se llevaban de maravilla con él', por lo que el rumor de que podrían regresar también ha estado latente desde que se dieron a conocer las fotos de ella llegando al apartamento del actor,