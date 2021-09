"The Eternals": Esta es la razón por la que Angelina Jolie se unió al Universo de Marvel

Angelina Jolie fue una de las nuevas incorporaciones al Universo de Marvel, donde podrá experimentar un nuevo reto en su carrera profesional; pero a diferencia de Salma Hayek, quien no quería porque no sabía que papel le iban a dar, Angelina confirmó que ella quería forma parte de la película a como diera lugar.

Durante una entrevista reciente, la actriz reveló por qué se unió al proyecto y cómo fue su primer acercamiento con la directora de “The Eternals”, Chloé Zhao, ganadora del Oscar con el largometraje Nomadland.

La película contará con una gran cantidad de estrellas de talla mundial como: Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Ma Dong-seok, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Haaz Sleiman y Lucia Efstathiou; pero lo más importante para que muchos de ellos, mínimo para la mexicana y la exmujer de Brad Pitt tiene que ver con la directora y la forma de tratar a la gente desde el primer día.

Qué la motivo a firmar

“Esa fue la verdadera razón por la que quería hacer la película. Sería parte de una familia tan diversa, y realmente no me importaba cuál sería el tamaño del papel”, comenzó a explicar Angelina, pero eso no fue todo, ya que después explicó como fue la convivencia con Chloé en el primer día que se reunió el elenco.

“Lo que más me sorprendió al unirme al UCM y trabajar con Chloé Zhao fue lo arraigada que estaba. La primera vez que se reunió con el reparto, ella estaba descalza y se sentó en el suelo. Fue a través de este primer encuentro que descubrimos que nos percibíamos como geeks e inadaptados, por lo que nos conectó a todos y agregó otra capa a la historia de “The Eternals”, continuó.

Al final del relato explicó que a pesar de contar con un elenco con nombres importantes y tan grande, Zhao los trató a todos por igual y les bridó la misma atención y cuidado a cada uno; por lo que fue el valor agregado que hizo que ella y Salma estamparan la rúbrica para convertirse en las estrellas de la próxima película de Marvel.