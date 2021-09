¡The Weeknd, en problemas! Lo acusan de plagiar su canción "Call Out My Name" y esto le exigen

The Weeknd está envuelto en un polémica de plagio por su canción “Call Out My Name”.

TE PUEDE INTERESAR: The Weeknd publica su nueva canción "Take my breath", primer adelanto de su próximo álbum

El dúo angelino de música electrónica Epikker, formado por Suniel Fox y Henry Strange, acusa al músico de haber robado una de sus melodías por lo que solicitan a The Weeknd no cantar el tema en ningún concierto hasta que se resuelva el caso.

De acuerdo con Pitchfork, "Vibeking" es el tema que Epikker compuso en 2015 y que posteriormente tres años después, The Weeknd plagiaría en su tema “Call Out My Name”.

“Ambas obras están en clave menor. Ambas obras utilizan una métrica de 6/8, que no es muy común en la música popular. Ambas obras se tocan a un tempo similar. Y ambas obras utilizan características de la electrónica, el pop, el hip-hop, el rock y el R&B para lograr un sonido atmosférico y melancólico particular", describió Epikker.

El dueto angelino acusa que el ingeniero de sonido PNDA, cercano a The Weeknd, recibió de su parte el track "Vibeking" a través de un correo electrónico en abril de 2015, correo que aseguran, fue respondido por el propio ingeniero de sonido por lo cual escuchó el tema.

Según los demandantes, PNDA escribió les escribió para avisarles que no les daría el crédito por el tema: "Solo le diré que nuestro equipo de producción escribió la pista. ¿O tienes otra idea?".

“Call Out My Name” se publicó en 2018 como sencillo de su EP "My Dear Melancholy" y registra desde entonces 700 millones de reproducciones en YouTube y 836 millones en Spotify, mientras que "Vibeking" no se encuentra disponible por ninguna plataforma o página en Internet.

Con información de EFE.

RMG