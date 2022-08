BLACKPINK: Así luce Jennie para la serie de HBO "The Idol" | FOTOS

Recientemente, se dio a conocer el segundo tráiler de la serie de HBO “The Idol”, la cual fue hecha por el creador de “Euphoria” Sam Levinson y el cantante The Weekend. En dicho adelanto, se aprecian nuevas escenas donde aparece a la rapera y líder de BLACKPINK, Jennie Park, por lo que sus fans, los BLINKS, se han mostrado muy emocionados al respecto.

En las imágenes del nuevo teaser, se ve a la integrante del grupo de K-Pop interpretando a la amiga de la actriz y protagonista Lily-Rose Depp, la hija del reconocido actor Johnny Depp que protagoniza la serie, pues ambas aparecen bailando juntas en un club nocturno.

Sin embargo, se desconoce a detalle cual es el papel de la artista coreana, pero su participación en "The Idol" fue confirmada por HBO desde el pasado 16 de julio cuando compartieron una foto de ella en la serie. Pese a esto, los fans de BLACKPINK creen que la rapera interpretará a una chica lesbiana, pero esto no ha sido confirmado.

Hasta el momento, se ha detallado de la serie “The Idol” trata de una joven cantante pop (interpretada por Lily-Rose Depp) que mantiene una relación con el enigmático líder de un culto (interpretado por The Weeknd).

Además, han revelado la participación de estrellas como: Troye Sivan, Susanna Son, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Eli Roth, Rachel Sennott, Nef, Da’Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey y Hank Azaria.

BLINKS reaccionan al nuevo teaser

Por su parte, los fans de la rapera se han mostrado muy entusiasmados con su aparición en la nueva serie creada por The Weekend, pues en redes sociales no dejaron de elogiar lo hermosa que luce en el teaser.

“Que preciosa se ve Jennie en el teaser de The Idol”, “Quisieron rebajarla diciendo que haría un simple cameo... PUES NO, JENNIE RUBY JANE ESTÁ EN EL JODIDO CAST” y “De una vez confirmo qué el personaje de Jennie Ruby Jane nos va a dejar en ON THE GROUND con su actuación, en verdad ya quiero ver The Idol”, fueron los comentarios de los BLINKS.