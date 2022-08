BTS: Jungkook está listo para ser papá, ¿cómo se llamará su hijo?

¡Jungkook enamoró al ARMY una vez más! El menor de los integrantes de BTS es considerado por sus compañeros como el mejor con las chicas, además, tiene una personalidad muy romántica. Recientemente, también mostró su faceta como papá y es que ya el idol está listo para tener hijos.

En una ocasión compartió con sus fans la historia de amor de sus papás, revelando que fue su madre quien se decidió a conquistarlo porque le pareció muy guapo. Además, es muy apegado a su familia, pues debutó con tan solo 15 años y con su primer sueldo llegó a su madre a comprar ropa.

Recientemente, BTS lanzó su nuevo DVD "Memories 2021", el cual incluye varios detrás de cámaras de sus viajes, conciertos y presentaciones del año pasado. Entre los momentos nunca antes vistos, el ARMY pudo presencia la faceta paterna de Jungkook.

Jungkook de BTS reveló que quiere tener un hijo, incluso ya tiene el nombre para su primogénito. El cantante eligió Jeon Seol y Jeon Yul, cuyo sinigicado es "se una leyenda" y "dar escalofríos a todos", respectivamente. Además, demostró que está listo para convertirse en papá.

En una de las escenas de BTS Memories, Jungkook convive con otros niños mientras graba sus videos, incluso los carga en sus brazos, una escena que enterneció al ARMY. Por si fuera poco, el idol se puso en modo papá:

