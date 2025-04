Sin vulnerar libertades atender crisis de desaparecidos

El pasado 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado una ambiciosa iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población. Si bien el propósito declarado es fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas -una causa que todas y todos compartimos y que por supuesto, Acción Nacional acompañará-, el contenido de la propuesta enciende más alarmas que esperanzas.

En principio, porque el enfoque debería ser el de presentar acciones para prevenir, sancionar y evitar la desaparición de personas por el crimen organizado; y así como es igual de urgente encontrar a las personas desaparecidas, es igual de importante no comprometer los derechos fundamentales de las personas. La iniciativa, tal como está planteada, no representa solo una herramienta de búsqueda: es también una amenaza latente al derecho a la privacidad, a la protección de datos personales y a la no discriminación.

Sin negar que la propuesta tiene algunos aspectos positivos, uno de los puntos más preocupantes es la creación de la llamada Plataforma Única de Identidad, que reunirá en un solo lugar datos biométricos, financieros, médicos, laborales, de telecomunicaciones e incluso religiosos. Suena a una solución moderna, pero en un país donde se han filtrado bases de datos sensibles y donde la ciberseguridad sigue siendo una asignatura pendiente, esta plataforma se convierte en una bomba de tiempo. No existen garantías técnicas, jurídicas ni presupuestales que aseguren su resguardo.

Y lo más delicado: cualquier autoridad o empresa privada estará obligada a entregar esta información sin necesidad de orden judicial. Servicios de inteligencia como el Centro Nacional de Inteligencia tendrán acceso irrestricto a esta megabase. ¿Con qué controles? ¿Con qué supervisión externa? Ninguna.

En paralelo, la CURP se convertirá en el único documento de identificación nacional, con fotografía y huellas digitales incluidas, obligatorio para todos los trámites y servicios públicos y privados. Aunque se menciona el consentimiento del ciudadano, éste se diluye al imponer su uso de forma universal y forzosa. Peor aún: la credencial para votar queda en el limbo, lo cual implicaría —de aprobarse esta iniciativa— una reforma electoral mayor, no solo administrativa sino constitucional, que nadie ha discutido con seriedad.

Tampoco podemos pasar por alto la autorización para realizar cateos sin orden judicial. El Ministerio Público podrá entrar a domicilios con el solo argumento de una investigación de desaparición. Y, aunque el tema es sensible, nada justifica que en un Estado de derecho se desplace la figura del juez como garante de libertades.

Además, preocupa la ausencia de mecanismos efectivos para incluir a familiares y colectivos en la investigación y búsqueda. Se les relega a ser meros denunciantes. Tampoco se prevén apoyos o esquemas de protección para quienes arriesgan su vida por buscar a los suyos, y mucho menos acciones para prevenir las causas de fondo de la desaparición: engaños laborales, desplazamiento forzado, reclutamiento por parte del crimen.

¿Y qué decir de los beneficios penales a cambio de información? Aunque pueden romper pactos de silencio criminal, también pueden alentar falsos testimonios, sin que medie un análisis serio de política criminal.

Esta iniciativa no se discutió en parlamento abierto, no se consultó a colectivos, ni a familias de víctimas, ni a organismos nacionales e internacionales especializados. Una reforma de esta magnitud no puede aprobarse entre prisas y opacidad. Se necesita diálogo, evaluación técnica, y, sobre todo, sensibilidad. Celebramos la decisión de pausar su discusión en el senado para escuchar en un parlamento abierto a los colectivos de madres buscadoras y a las víctimas sobrevivientes. Esperamos que sus propuestas y demandas sean atendidas e integradas en estas nuevas leyes.

En el Congreso de la Unión, Acción Nacional ha presentado propuestas para equiparar la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, garantizar recursos presupuestales para la búsqueda de personas, y un fondo de apoyo a las madres buscadoras para las fomentar la participación de colectivos de búsqueda, atención integral a familiares, disminuir plazos para alertas de desaparición, establecer responsabilidades a servidores públicos que participen en el delito, y sancionar con pena máxima el reclutamiento de menores. No dejaremos de insistir en la creación de una Comisión Internacional de Expertos que sin filias ni fobias, oriente de lo que pasa en nuestro país en este doloroso tema.

Desde Acción Nacional defenderemos una política de búsqueda robusta, eficaz y centrada en las víctimas. Pero también advertimos que el dolor social no debe usarse como argumento para vulnerar libertades. La justicia no se construye con autoritarismo digital ni con vigilancia masiva.

La búsqueda de personas no puede ser excusa para la vigilancia de todos. Hoy más que nunca, México necesita instituciones fuertes, sí; pero también ciudadanos libres.

POR JORGE ROMERO HERRERA

Presidente del PAN

@JorgeRoHe

MAAZ