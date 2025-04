Del silencio al compromiso: Una nueva etapa para los y las buscadoras

Como efecto dominó, van cayendo uno a uno los argumentos que usó Andrés Manuel López Obrador para ocultar o evadir problemas que crecieron durante su sexenio, como el número de personas desaparecidas en México.

No existe un registro fiel ni una cifra real sobre las y los mexicanos que se encuentran en esa condición, me lo dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Pero todo cambiará, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum reconoció la falla. Y hoy, como nunca, tomará al toro por los cuernos de un fenómeno que fue desatendido por la administración anterior.

AMLO se empeñó en cuestionar el papel de las organizaciones dedicadas a la localización de personas y, en un arranque de furia, hasta destituyó a Karla Quintana, entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ella “renunció”, se dijo entonces. Y nunca ofrecieron los detalles. Sólo se limitaron a declarar que dejaba su cargo “por las circunstancias actuales”.

Esas circunstancias no eran otra cosa que las declaraciones del ex Presidente desautorizando las cifras sobre desaparecidos y el trabajo de la Comisión, aunado a la cascada de críticas que recibió su gobierno por intentar manipular las estadísticas.

En ese contexto, esta semana inició una nueva etapa en torno a este fenómeno social. La titular de Gobernación inició reuniones con madres buscadoras de Jalisco, encabezadas por Indira Navarro.

Y al término del primer encuentro, la activista reconoció que el trato de este gobierno es muy distinto al que recibieron de López Obrador.

Calificó el hecho como histórico, porque nunca antes habían tenido un acercamiento como el de ahora en Bucareli. Ella misma lo dijo: es un buen comienzo. Y sí, lo es, porque la propia Rosa Icela reconoce que el camino es largo.

El problema se dejó crecer por razones políticas y por una profunda negligencia. Los gobiernos estatales, las fiscalías locales y las comisiones de búsqueda trabajan muy desarticulados, y nadie se ocupa de unificar criterios.

Aunado a eso, la responsable de la política interna leyó la cartilla a los funcionarios encargados de atender esta problemática: o se ponen las pilas o se van por indolentes. Pero eso podría ser lo de menos. Fincarán responsabilidades legales a quienes maltraten a los familiares de las víctimas.

No es para menos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente hay 127 mil 049 personas en esa condición. Un dato que no es definitivo.

En algunos estados como Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, se calcula que por cada persona reportada hay siete que no lo hacen por temor.

***

EL GOBIERNO ESTÁ RESUELTO a defender a la senadora Andrea Chávez, quien está en el ojo del huracán, enfrentando acusaciones por el uso de camiones para llevar servicios de salud a diversas comunidades de Chihuahua.

Eran vehículos que presuntamente fueron adquiridos a uno de los empresarios consentidos de Adán Augusto López, jefe de Morena en el Senado, lo que motivó que el PAN interpusiera denuncias contra la legisladora.

Pero en Morena y Palacio Nacional dieron la orden a sus legisladores para que no se enreden ni se involucren en esta controversia.

Lo cierto es que la Presidenta lanzó ayer un mensaje para la joven legisladora, sus protectores y otros suspirantes.

Les pidió que se pongan a trabajar, que no adelanten tiempos y actúen de forma ética. Y si no entienden, sugirió al partido, que dirige Luisa María Alcalde, que modifique las reglas de postulaciones para calmar las ansias de novilleros de las y los suspirantes. ¡Serenos, morenos!

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Nadie es tan valiente como una madre buscadora... ni tan cobarde como un funcionario indolente”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

EEZ