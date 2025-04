Nearshoring de cervezas

Ya estuvo bueno. El gobierno debe dejar de manosear el Plan México para endilgarle todo lo bueno que hacen las empresas del país. De dicho Plan, inicialmente presentado en enero, se nos dijo que tendría dos componentes. El primero, que fungiría como el eje central para toda la estrategia nacional de relocalización; es decir, para atraer el nearshoring, empresas que salen de China por la guerra comercial y que quieren montar sus fábricas en otro país. Y el segundo, que todo se enfocaría en inversiones para los Polos de Desarrollo del Bienestar.

Pero ahora resulta que todo anuncio empresarial grande es parte de dicho Plan. Así pasó la semana pasada con Grupo Modelo, que reveló una inversión de Dlls. $3 mil 600 millones para los siguientes años, para organizar desde festivales musicales y hasta para modernizar la refrigeración de las tienditas.

El mérito del anuncio es de Grupo Modelo, sin duda. La empresa que encabeza Daniel Cocenzo desplegará un recurso de gran calado que revigorizará su presencia de marca; ahorrará agua; fortalecerá la economía circular; dará créditos a Pymes y robustecerá la proveeduría local. A ese grupo hay que agradecer.

Pero el gobierno debe ser más cauto en el uso narrativo de la herramienta de política económica más notoria que tiene. El objetivo debería ser no abaratar la percepción existente sobre el propósito del Plan. La Presidenta dijo hace poco que el Fondo Monetario Internacional no está tomando en cuenta al Plan México en su modelo de pronóstico del PIB, y que por eso dicho organismo prevé una recesión para nuestro país este año. Pero el FMI no tiene por qué hacerlo, porque los modelos estandarizados de pronósticos no pueden ser ajustados con los anhelos particulares de cada gobierno en turno.

Poco falta para que se nos diga que el nuevo modelo de autoservicio digital que está implantando La Casa de Toño es parte del Plan México; o que el multiverso quesoso de los Cheetos lanzado en marzo, también. Pero no es así.

El gobierno debe cuidar no vincular anuncios de inversión inerciales al Plan. El secretario de economía, Marcelo Ebrard, parece estar consciente de ello y por eso el jueves habló de más de 1 mil 900 proyectos que implicarán Dlls. $298 mil millones de inversión, principalmente en energía, manufactura, minería y agua. Es ahí donde se debe concentrar el mensaje. Claro que, para llevar esos anuncios específicos a la Mañanera… todos los trámites burocráticos deben quedar resueltos.

COCA COLA FEMSA

A pesar de que el volumen vendido por Coca Cola Femsa disminuyó 2.2 por ciento en el primer trimestre, la empresa que dirige Ian Craig facturó 10 por ciento más. Es particularmente fuerte su crecimiento, incluso en volumen, en Brasil, Argentina y Uruguay. Femsa tuvo ingresos trimestrales por $70 mil 157 millones de pesos.

