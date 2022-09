VIDEO | Natália Subtil asegura que tuvo un amorío con Lenny Kravitz cuando ella apenas tenia 19 años

Luego de que Natália Subtil protagonizara una guerra legal y mediática con su expareja, Sergio Mayer Mori, y el padre de este, Sergio Mayer Bretón, los reflectores de los medios mexicanos comenzaron a prestarle atención a esta guapa actriz y cantante brasileña que es la madre el único nieto de Bárbara Mori.

Dentro de su vida ha tenido diversos proyectos musicales, aunque también ha participado en series y novelas, siendo el modelaje otra de sus grandes pasiones, pero lo que pocos saben es que la ex de Sergio Mayer Mori tuvo un amorío más escandaloso que el que vivió con el hijo del exintegrante de "Solo para mujeres".

Esto en atención a que según afirma Natália Subtil, ella tuvo un romance con el exitoso rockero Lenny Kravitz, quien habría comenzado un romance con la polémica actriz cuando ella apenas tenía 19 años.

Así, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Natália Subtil habló acerca del tórrido romance que sostuvo con Lenny Kravitz, a quien conoció en un concierto gratuito que el rockero ofreció en Río de Janeiro, sin imaginar que se convertiría en una de sus parejas más significativas.

Tras verlo lucirse en el concierto, Natália Subtil decidió interceptar a Lenny Kravitz para lograr obtener una foto con él, pero, justo cuando esto ocurrió, el ya popular cantante decidió invitarla a cenar, algo que terminó por llevarla a las nubes.

Después, de esto, Subtil relató que las cosas se dieron y finalmente logró consolidar una relación "muy bonita" con Lenny Kravitz, quien en ese tiempo vivía en el interior de Río de Janeiro, específicamente en una hacienda que terminó por fungir como el nido de amor de la fugaz pareja.

"No sé si me enamoré, era muy chavita, pero era algo lindo y me sentía bien (...) y así fue", expuso Natália Subtil en 'El minuto que cambió mi destino'.