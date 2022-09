Cinthia Aparicio: ¿Quién es y a qué se dedica la prometida del actor Alexis Ayala? | FOTOS

En las últimas horas, el nombre de Cinthia Aparicio ha acaparado los titulares de diferentes portales y programas de espectáculos en México y esto se debe a que se comprometió con el actor Alexis Ayala y desde entonces el interés por saber quién es y a qué se dedica ha ido en aumento, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos acerca de la bella joven que le robó el corazón al temido villano de telenovelas que es 28 años mayor que ella.

Cinthia Aparicio es una joven de 29 años, es originaria de Papantla, Veracruz y aunque hay muy poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que fue hace apenas unos años cuando su sueño de convertirse en actriz la llevó a mudarse a la Ciudad de México donde ha podido desarrollarse dentro del mundo de la farándula.

La joven actriz tiene 29 años de edad. Foto: IG:

cinthiaparicio

Hasta donde se sabe, Cinthia Aparicio se dedica de tiempo completo a la actuación y aunque cuenta con una carrera breve, ya ha logrado posicionarse como uno de los talentos emergentes más prometedores de la televisión mexicana.

Cinthia Aparicio es una de las actrices más prometedoras de la farándula. Foto: IG:

cinthiaparicio

En su haber artístico, Cinthia Aparicio cuenta con participaciones en diferentes capítulos unitarios de “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho” y “Esa historia me suena", además ya ha tenido apariciones en telenovelas como los remakes de “La Usurpadora”, “Simplemente María” y “Si nos dejan”, uno de sus trabajos más recientes donde precisamente trabajó junto a su futuro esposo, quien ya ha estado casado en dos ocasiones anteriores. Cabe mencionar que la veracruzana también cuenta con experiencia en la pantalla grande pues en 2017 fue parte del elenco de “La hora de Salvador Romero”.

Cinthia Aparicio es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG:

cinthiaparicio

Cabe mencionar que, hasta ahora, la actriz no ha ofrecido entrevistas en las que hable de su vida antes de la fama ni cómo es que fue su camino para llegar a la actuación, asimismo, en redes sociales es muy cuidadosa de no mostrar ningún aspecto de su vida personal, por lo que se desconocen muchos datos de su personalidad, no obstante, desde que confirmó su romance con Alexis Ayala, lo cual sucedió en septiembre de 2021, la joven actriz se ha encargado de presumir por todo lo alto su intenso amorío.

Cinthia Aparicio ha destacado gracias a su talento y su extraordinaria belleza. Foto: IG:

cinthiaparicio

Cinthia Aparicio presume anillo de compromiso en Instagram

En los últimos días, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala han estado compartiendo diferentes fotografías y videos de sus románticas vacaciones por Europa y hace apenas unas horas, la pareja dejó ver que realizaron su viaje para comprometerse y la joven actriz no dudó en anunciar la noticia en sus redes sociales y fue a través de su perfil oficial de Instagram donde presumió la lujosa joya que le entregó el temido y apuesto villano de las telenovelas, por lo que las felicitaciones del gremio no se hicieron esperar.

Este es el anillo que le entregó Alexis Ayala. Foto: IG:

cinthiaparicio

“¡Sí! Oui, yes, ako, bada, jika, se, ak, os, ???, ??, ????... ¡SÍ EN TODOS LOS IDIOMAS! TE AMO ALEXIS”, fue el texto que compartió Cinthia Aparicio para acompañar la fotografía en la que presumió su anillo de compromiso teniendo como fondo la famosa Torre Eiffel.

La pareja tiene poco más de un año de relación. Foto: IG: alexisayala

SIGUE LEYENDO:

"Le duela a quien le duela": Sofía Rivera manda indirecta a la familia de Eduardo Videgaray

Alexis Ayala: las fotos que muestran toda la belleza de Cinthia Aparicio, la prometida del actor