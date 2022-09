VIDEO | Mauricio Mancera asegura que casi es atropellado durante el sismo; una ardilla lo perseguía

Contra todo pronóstico este lunes 19 de septiembre México sufrió un sismo de magnitud 7.7, fecha en la que se conmemora a las víctimas de los ocurridos en la misma fecha, pero de los años 1985 y 2017. A pesar de que todos en el país efectuaron el megasimulacro minutos después tuvieron que aplicar lo aprendido en el ensayo para ponerse a salvo.

Muchas de las figuras del espectáculo reaccionaron de inmediato al movimiento telúrico cuyo epicentro fue en el estado de Michoacán, mismas que expresaron sus mejores deseos para las personas bajo la espera de que nadie haya sufrido las consecuencias del mismo.

Uno de los famosos que también compartió su experiencia fue Mauricio Mancera, quien además del susto aseguró que casi fue atropellado por un automovilista por andar corriendo en la calle. Sin embargo, la razón por la que el presentador estaba alarmado no era propiamente por el terremoto, sino porque una latosa ardilla intentó "morderlo".

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Mauricio Mancera relató que se encontraba caminando en la calle cuando fue sorprendido por el sismo, fenómeno natural que parece haber "alocado" a una ardilla que empezó a corretearlo para morderlo. Él mencionó que le dio miedo porque siempre anda en chanclas y no le fuera a dar rabia.

"No sé si el temblor alocó a una ardilla, pero me empezó a perseguir como para atacarme y como ando en chanclas dije: 'si me muerde me va a dar rabia'. Entonces empecé a correr por la calle y en uno de mis zigzagueos para evitarla, porque evidentemente la ardilla era mucho más ágil que yo, casi me atropellan"

Mauricio Mancera, conductor